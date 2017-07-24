Известный ведущий развелся после десяти лет брака

Известный телеведущий Антон Привольнов расстался с женой Ольгой. Говорят, супруги не выдержали жизни на два города.

По слухам, проблемы в личной жизни у ведущего передачи "Контрольная закупка" на "Первом канале" Антона Привольнова начались еще полгода назад. Дело в том, что в прошлом году жену Привольнова Ольгу перевели работать в Санкт-Петербург. Она уехала туда вместе с девятилетним сыном Платоном. Антон же остался в Москве и летал к семье на выходные. Однако в мае супруги подали заявление на расторжение брака, и в начале июня их развели.

"Да, Антон и Ольга больше действительно не вместе. Но они сохранили хорошие отношения, ведь у них подрастает общий ребенок", – цитирует друга бывших супругов Starhit. отметим, что сам Антон Привольнов никак не комментирует информацию о разводе, зато делает все, чтобы компенсировать свое отсутствие в жизни сына.

Так, телеведущий часто забирает мальчика в Москву. Они вместе много путешествуют: в середине июня Антон и Платон успели побывать в Сочи, а сейчас отдыхают в Испании. А еще Привольнов подарил наследнику собаку породы парсон-рассел-терьер по кличке Корвадо, с которым тот любит играть и гулять.

Публикация от Антон Привольнов (@anton_privolnov) Дек 25 2016 в 12:36 PST

Ранее в интервью сын Привольнова рассказывал об отношениях с отцом, который живет в другом городе. "Мы каждый день созваниваемся. Рассказываю ему, как дела, где был. Иногда говорю: "Я скучаю!" – если долго не виделись. Когда встречаемся, не расстаемся ни на минуту. Сегодня вот на скалодроме были, а потом перекусили на бегу..." – рассказывал Платон журналистам.