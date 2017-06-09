Юрий Антонов покидает Россию

Юрий Антонов признался, что у него имеются проблемы со здоровьем. В связи с этим артисту предстоит пройти лечение на границей.

Юрий Антонов стал очередным звездным гостем ток-шоу "Прямой эфир". Легендарный исполнитель признался, что у него имеются проблемы со здоровьем, в связи с чем ему предстоит отправиться за границу. Однако певец настроен по-боевому и не унывает.

"У меня есть некоторые проблемы. Где я только не был, и никто не мог мне только сказать, как это вообще лечится. У меня нарушение вестибулярного аппарата, немножко меня качает. Я сейчас собрался ехать в одну страну, где обещали что-то такое поправить. Они прислал мне письмо, в котором спросили: "Скажите, пожалуйста, а у вас в России делают искусственное среднее ухо?" Я начал обзванивать профессоров и академиков. Ни один из них не знает. А они мне говорят: "Если у вас в России это делают, то можете к нам не приезжать", – рассказал Антонов.

Из-за недомогания Юрий перестал выступать. "Я практически полтора года не даю концертов. Я, конечно, выступаю на телевидении, это другая совсем история", – рассказал исполнитель. Артист также добавил, что его состояние ухудшилось в январе 2016 года. С той поры Антонов не поет вживую, а для него это очень важно. Также плохое самочувствие негативно сказывается и на его работе в студии, признался Антонов.

Зашла речь и о личной жизни мэтра. Не секрет, что Юрий Антонов был несколько раз женат и у него есть двое детей. Однако певец сразу дал понять, что не намерен обсуждать подробности своей частной жизни.

От одиночества Антонов не страдает – его дом наполнен самыми разными четвероногими питомцами. "У меня кошки, собаки, кабан Борька", – перечислил артист. К тому же Антонова регулярно навещают друзья.