Стройный Юрий Шатунов в плавках восхитил поклонниц

Некогда популярный певец Юрий Шатунов, покоривший миллионы девушек хитом "Белые розы", поделился с поклонницами редкими снимками. На одном из фото совсем еще юный и худенький артист позирует в плавках.

Последние 16 лет бывший фронтмен группы "Ласковый май" живет на две страны – Германию и Россию. В немецком городе Бад-Хомбурге 43-летний певец обосновался со своей семьей, а на Родине артиста всегда ждут с концертами преданные поклонники.

Большую часть времени Шатунов находится в разъездах и на гастролях. Иногда на артиста накатывает ностальгия и он делится с подписчиками в соцсетях редкими снимками из личного архива.

Юрий любит вспоминать счастливые годы работы в коллективе "Ласковый май", имевшем сумасшедшую популярность. А кто хорошо работает, тот, как известно, хорошо отдыхает. Судя по снимкам, исполнителю нравилось ловить загар на море среди пальм. "НОСТАЛЬГИЯ !!!🙄..." – лаконично подписал порцию ретро-фото в Instagram исполнитель.

Публикация от Юрий Шатунов (@shatunov_yuriy) Май 11 2017 в 1:46 PDT

Девушки пришли в восторг от своего кумира и наставили ему сердечек. "Юрий Красавец 💞💞💞", "Готова пересматривать вечно", "А можно по больше такой ностальгии?😄😍😍👍🏻", "Фигура – шик!" – похвалили артиста подписчицы.

В конце прошлого века Шатунов был очень стройным, хотя и сейчас певец умудряется оставаться в прекрасной форме. И на лицо он практически не изменился – все та же очаровательная улыбка и огонек задора в глазах.

Публикация от Юрий Шатунов (@shatunov_yuriy) Апр 28 2017 в 3:18 PDT

Как писали Dni.Ru, 2016 год оказался для Шатунова очень плодотворным и даже удивительным. В частности, Юрий был поражен, что его нетленные хиты исполнили Сергей Лазарев и Сергей Шнуров.

"Я стал осознавать, что перешел из одной категории артистов в другую, когда твои песни уже перепевают. Конечно, это приятно, чего кривить душой? Сегодня услышал, как Сережа Лазарев исполнил кусочек песни "Белые розы". Мне понравилось. Эти артисты не самой низкой величины. Сережа Шнуров – востребованный музыкант, Сережа Лазарев тоже! Но и я не останавливаюсь на достигнутом. Хочу, чтобы следующий, 2017 год получился плодотворным. Хочется хороший альбом записать, постараюсь приложить максимум усилий для этого", – пообещал Шатунов.