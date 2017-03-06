Именинница Буланова о драках и ругани с Радимовым

Сегодня, 6 марта, исполнилось 48 лет Татьяне Булановой. Популярная исполнительница прокомментировала информацию о плохих отношениях с бывшим мужем Владиславом Радимовым.

Татьяна Буланова получает поздравления с днем рождения. Одним из первых популярную артистку поздравил младший сын Никита. Что именно преподнес любимой матери наследник, Буланова сфотографировала, а снимок опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Журналисты связались с Татьяной, чтобы узнать, как себя чувствует именинница. Та сообщила, что настроение у нее "отличное". Буланова рассказала, что у нее "просто хорошее настроение" из-за праздника. Она любит свой день рождения. По словам артистки, этот день отличается от других лишь особо пристальным вниманием.

"Бесконечные звонки с утра до вечера, смс-ки, поздравления в соцсетях. Честно – ничего пока не планировала! Очень много дел, не знаю, когда домой вернусь", – призналась Буланова.

Зашла речь и о бывшем муже Татьяны, футбольном тренере Владиславе Радимове. В СМИ упорно муссируется информация о том, что экс-супруги расстались плохо, сейчас не общаются, а в браке переживали и скандалы и даже случались драки. Однако Татьяна опровергла эти слухи.

"Мы не ругались, не дрались, конфликта у нас нет. У меня замечательные отношения и с первым мужем, и со вторым. У меня нет врагов", – цитирует Татьяну Буланову сайт "Комсомольская правда". Более того, по словам популярной певицы, если Владислав захочет ее поздравить с днем рождения, она не будет воротить нос.

Напомним, 1 декабря 2016 года Татьяна Буланова объявила о разрыве с Владиславом Радимовым. Популярная певица опубликовала сообщение в Instagram, в котором поблагодарила своего бывшего за 11 лет совместной жизни. Позже в интервью Татьяна объяснила: "Обидно, когда семьи рушатся, но бывает так, что расстаться лучше, чем мучить друг друга. У нас пропала гармония, которая была... Развод у нас – это следствие наших внутренних моментов..."