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Буланова рассказала о любовнице Радимова

Татьяна Буланова. Фото: bulanova.com
Певица не исключает повторного брака с футболистом. Но боится пока что-то загадывать.
прочитано 3874 раза

Когда в декабре прошлого года стало известно о разводе Татьяны Булановой и Владислава Радимова, поклонники были в шоке. Ведь пара певицы и капитана клуба "Зенит" считалась одной из образцовых на протяжении одиннадцати лет. Но оказалось, что у футболиста семь лет была любовница – фитнес-тренер Ирина Яковлева, с которой он познакомился в питерском ресторане. Радимов познакомил Ирину со своими родителями и даже дал запасные ключи от их квартиры.

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 Татьяна Ивановна Буланова

Татьяна Ивановна Буланова певица

Обо всей этой "некрасивой и подлой" истории Татьяна Буланова вспомнила в интервью Андрею Малахову в программе "Сегодня вечером". "Мне было забавно смотреть на то, что эта девушка рассказывает про свои отношения с Владом, – прокомментировала Татьяна телеоткровения любовницы теперь уже бывшего мужа. – Многого просто не могло быть, я знаю своего мужа". "

Но вот, что Радимов передарил любовнице мобильный телефон люксовой марки, который когда-то получил от Татьяны, обидело ее. "Это мой телефон, мой подарок! Когда я спросила Влада, куда он его дел, тот отшутился. Женщина, верните дорогую вещь", – обратилась она из телевизора к любовница Владислава.

"Мне не легко далось решение о разводе, – вздыхает Татьяна, – но я не знаю, что будет дальше. Может быть, будет вторая свадьба и мы с Владом снова поженимся". Интересно, что даже после развода она с Радимовым все-таки отметила 11-ю годовщину свадьбы. Буланова уверяет, что смогла сохранить добрые отношения со всеми своими бывшими мужьями.

Автор: Иван Губкин18 февраля 2017, 22:21

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