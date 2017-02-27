Ефремов высказался о геях в кино

Актер Михаил Ефремов прокомментировал результаты кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом была признана картина об афроамериканце-гомосексуалисте "Лунный свет". Артист утверждает, что российские зрители еще не доросли до подобных работ.

Ефремов согласился с тем, что на западных кинофестивалях часто одерживают победу фильмы, герои которых подвергаются дискриминации в обществе – чаще всего это люди нетрадиционной ориентации и афроамериканцы. Актер предположил, что россияне вряд ли смогут по достоинству оценить подобные ленты. "У нас в стране тоже все время кого-то дискриминируют: то бедных, то богатых, то еще кого-нибудь. Но не думаю, что в России кому-то этот фильм будет интересен. Мы еще не доросли до таких работ", – поделился он с корреспондентом Dni.Ru.

Что интересно, сейчас в театре "Современник" идет спектакль "Амстердам" с участием Михаила Ефремова. Актер играет в нем отца гомосексуалиста. Постановка рассказывает о непростых взаимоотношениях сына с родителями.

"Лунный свет" – драма о взрослении и становлении характера, имеющая дело со щекотливой темой: герой картины – афроамериканец-гомосексуалист. Это пронзительная история об ужасе и благородстве одиночества как стратегии жизни. Работа Барри Дженкинса была признана лучшим фильмом и получила "Оскар". При этом многие кинокритики прочили победу красивой сказке о любви и мечте – "Ла-Ла Ленд".

Во время вручения статуэтки произошел досадный казус. Вначале было объявлено, что победителем стал "Ла-Ла Ленд". Но затем организаторы премии сообщили об ошибке и передали награду создателям "Лунного света". Это первый в истории "Оскара" случай, когда у номинанта отобрали награду, чтобы отдать ее другому.