Воробьев показал интимное видео о бывшей любовнице
Исполнитель решил реконструировать историю любви в преддверии выхода нового клипа: эту запись он посвятил изменившей ему девушке. Воробьев написал, что именно такой сохранилась память о прошлых отношениях в видеозаписях его мобильного телефона.
"Говорят, несчастен каждый по-своему, а счастливы все одинаково", – написал певец на своей странице в социальной сети Instagram. Примечательно, что опубликованный ролик содержит сцены весьма откровенного характера: во время одной из них, Воробьев прижимает актрису Гавлак к стене и страстно целует.
Напомним, певец рассказывал о личной драме в социальных сетях. Воробьев застал свою девушку с другим мужчиной, когда решил устроить ей сюрприз и прилетел в США.
Оскорбленный исполнитель даже назвал изменившую ему девушку шлюхой, впрочем потом извинился за грубые слова в его адрес. Поклонники артиста полностью поддерживают его в социальных сетях: комментаторы просят Воробьева не отчаиваться и продолжать поиски достойной его девушки.
Своей историей любви певец поделился с подписчиками в Instagram
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