От Максаковой в сауне потребовали больше секса

Мария Максакова презентовала новое видео. Однако далеко не все зрители остались довольны. К примеру, некоторые предположили, что артистка сняла ролик на "калькулятор" в интерьерах, напомнивших им сауну.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Мария Максакова обнародовала сообщение о том, что создала второй ролик у себя в видеоблоге. "Сила действия равна силе противодействия, если кто забыл. Ждите в моем блоге встречи с уникальными людьми, художественными произведениями и событиями. А сейчас – просто эмоциональная реакция человека, принадлежащего себе. Свобода начинается в Украине! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – объявила Максакова.

В самом ролике, который носит лаконичное название Vlog-#2, оперная дива запечатлена в комнате с пианино и диванчиком. На Марии – черное короткое платье и ботфорты. Ее образ завершили профессиональный макияж и затейливая прическа. Сначала Максакова высказалась относительно реакции на ее видеоблог, а потом спела под аккомпанемент пианистки.

В комментариях многочисленные зрители неоднозначно отнеслись к новому детищу Марии. Пока одни рассыпались в комплиментах, другие раскритиковали видео в пух и прах. Причем досталось не только самой Максаковой и качеству ролика, но даже помещению, в котором проходила съемка.

"Я не ваш фанат, но и плохого вам не желаю, так много лишнего пафоса, вы же и без него интересный человек и красивая женщина", "видимо давно не практиковалась﻿", "поете ужасно фальшиво!﻿", "Че-то мерзостью повеяло от всего этого )﻿", "Больше секса!!﻿", "на калькулятор снимали видимо", "Что совсем денег нет, будешь на потеху публики петь петухом из сауны? Хорошо что без микрофона, иначе бы слышно было дыхание паровоза", "Во всех муз.номерах слышно это дыхание загнонной лошади. Желаю чтобы украинцы как можно быстрее и раньше тебя пнули в Европу с твоими грязными трусами. В Россию не возвращайся", "Танцуй на костях, киса. Если тебе нужен "хайп", то поимей его. Но ... ты как то не похожа на скорбящую вдову. За сим, я тебе посылаю мое презрение. ИЗЫДИ! Чернь!﻿" – высказались негативно настроенные комментаторы.

Кстати, в новом видео можно разглядеть отсутствие обручального кольца на безымянном пальце правой руки Марии Максаковой. Что же касается неприятных высказываний в адрес оперной дивы, то фанаты посоветовали ей закрыть возможность комментирования. Однако Мария не намерена этого делать. "А где Вы их читаете?? Это же боты) Испугались моего блога, и правильно)", – заявила Максакова на своей страничке в Facebook.