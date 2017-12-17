Бездарная Максакова пошла по стопам Шурыгиной

Известная оперная певица Мария Максакова, похоже, заскучала по былой славе. Артистка решила попытать счастье в новой для себя сфере и пошла по стопам дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной: она начала вести блог.

Важное заявление Максакова сделала на своей странице в социальной сети Facebook. "О том, что сила – в правде, слышали все. К сожалению, многие считают, что это просто "фигура речи". Мечтаю доказать обратное – и открываю свой видеоблог", – рассказала она подписчикам и дала ссылку на первый ролик.

Оперная певица объяснила, что решилась на запись видео после того, как получила звание королевы "Яндекса": аналитики компании признали ее одной из самых популярных персон уходящего года. Первое видео было создано в формате влога. Она показала один день из своей жизни в Киеве.

Под роликом уже начали появляться первые негативные комментарии. "Бездарность﻿", – вынес вердикт один из пользователей.

Спустя почти сутки после публикации видео посмотрели всего 313 раз, что является очень низким показателем. Отметку "Мне нравится" поставили 32 человека.

Напомним, о Марии Максаковой заговорили после убийства ее мужа, бывшего депутаты Госдумы Дениса Вороненкова. Как писали Dni.Ru, его застрелили в Киеве.