Бездарная Максакова пошла по стопам Шурыгиной
Важное заявление Максакова сделала на своей странице в социальной сети Facebook. "О том, что сила – в правде, слышали все. К сожалению, многие считают, что это просто "фигура речи". Мечтаю доказать обратное – и открываю свой видеоблог", – рассказала она подписчикам и дала ссылку на первый ролик.
Оперная певица объяснила, что решилась на запись видео после того, как получила звание королевы "Яндекса": аналитики компании признали ее одной из самых популярных персон уходящего года. Первое видео было создано в формате влога. Она показала один день из своей жизни в Киеве.
Под роликом уже начали появляться первые негативные комментарии. "Бездарность", – вынес вердикт один из пользователей.
Спустя почти сутки после публикации видео посмотрели всего 313 раз, что является очень низким показателем. Отметку "Мне нравится" поставили 32 человека.
Напомним, о Марии Максаковой заговорили после убийства ее мужа, бывшего депутаты Госдумы Дениса Вороненкова. Как писали Dni.Ru, его застрелили в Киеве.
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