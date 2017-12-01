Татьяна Буланова о третьей свадьбе

Татьяна Буланова высказалась о своей личной жизни в откровенном интервью. После двух разводов артистка все равно продолжает верить в свое счастье. Более того, она отметила, что ей предсказали третий и даже пятый брак.

По слухам, Татьяна Буланова сошлась с бывшим футболистом Владиславом Радимовым. Более того, в недавнем интервью спортсмен заявил, что они не оформляли развод. Журналисты связались с певицей, чтобы выяснить, что же происходит в ее личной жизни.

"Нет, мы не сошлись с Владом, а разошлись. Но мы не враги. Общаемся, конечно, и сейчас. А почему мы не можем этого делать? Для меня это второй развод. Я и с первым мужем также нормально общаюсь. В этом году у меня умерла мама. Первый муж присутствовал на похоронах и помогал мне, как и второй. У нас так много прожито вместе: один – папа старшего сына, другой – младшего сына. Как же я могу с ними не общаться? Я человек неконфликтный абсолютно. Считаю так: чем меньше врагов в жизни, тем лучше. Ни на кого зла не держу и надеюсь, что на меня тоже!" – рассказала Буланова.

Публикация от Влад Радимов (@radimov02) Мар 6 2017 в 9:46 PST

Несмотря на два развода, Татьяна уверена, что еще будет счастлива. "Я верю в это. А как иначе? По-другому и быть не может! Экстрасенсы мне говорили, что я и в третий раз выйду замуж, и в пятый. Но кто знает, когда это случится. Жду!" – цитирует артистку "Собеседник".

По словам Татьяны, ее потенциальный избранник должен быть надежным. Впрочем, артистка не скрывает, что обладает непростым характером, с которым сложно сойтись.

"Дело даже не в моем характере. Много факторов должно сложиться, чтобы люди были вместе. Это как песня. Как написать хит – никто не знает. Жизнь настолько сложна, но на самом деле это и хорошо", – заключила Татьяна Буланова.