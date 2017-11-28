Больная Татьяна Буланова потерпела фиаско

Татьяна Буланова дала откровенное интервью. Певица рассказала, что ее первое выступление закончилось полным фиаско.

Буланова уверена, что как певица она полностью продукт 1990-х. "Дебют группы "Летний сад", в которой я была солисткой, состоялся 16 апреля 1990 года на сцене актового зала Технологического института для десятка зрителей. Это было фиаско", – призналась она.

Певица объяснила, что была тогда больна и сильно нервничала. "У меня болело горло, дым, который так любили тогда пускать на сцене, выедал глаза, а сама я страшно боялась публики. У нас было всего восемь песен, но мне казалось, что концерт шел три часа. Когда я после него вышла на холод, у меня пропал голос", – цитирует Татьяну Буланову "Собака".

В 1991 году группа записала композицию "Не плачь", которая стала настоящим хитом. С этой песней Буланова со своим коллективом, по ее признанию, неожиданно для всех и для самой себя выиграла Гран-при на фестивале "Шлягер года".

Вскоре "Летний сад" стал популярен. А в 1993 году случился первый большой тур, команда добралась до Дальнего Востока. "Сейчас мне часто приходится слышать от множества людей, как я помогла им тогда своими песнями. Наверное потому, что когда человеку плохо, ему хочется знать, что он не одинок, что кому-то еще хуже. И мой тогдашний репертуар – "Не плачь", "Как жаль", "Как бы не так", "Плачу", "Стерпится-слюбится", "Только ты" – служил им сеансом психотерапии", – отметила исполнительница.

Постепенно уровень оптимизма в обществе возрос. "Как раз кстати пришлась танцевальная песня "Ясный мой свет". В любом случае могу сказать, что это было замечательное время – у меня в памяти оно осталось как очень радостное", – призналась Татьяна Буланова.