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Россияне переживают за здоровье Нагиева

Дмитрий Нагиев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Фанаты Дмитрия Нагиева беспокоятся за здоровье ведущего. Подписчиков звезды испугала его худоба.
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Поводом для волнения поклонников Дмитрия Владимировича стала его последняя публикация в Instagram. На ней ведущий выглядит очень худым, а его щеки покрывает седая щетина.  Свое селфи, сделанное в салоне автомобиля, Нагиев снабдил подписью: "Судьба даровала мне вечную дорогу, неземную красоту, прекрасный голос, красивую фигуру, густую шевелюру и способность вольной интерпретации реального положений вещей".

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Его фанаты как раз и начали заниматься "вольной интерпретацией реальности". "Похудел-то как", "Не бережешь ты себя, загубят тебя соблазнительницы", "Стареешь", "Пообносился", "Стареет физрук", писали пользователи. Отметим, что Дмитрий и правда выглядит сильно похудевшим: четче очертились скулы, на виске проступила вена.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal)

Скорее всего, худоба звезды вызвана недавно завершившимся съемками в фильме "Непрощенный". В ленте рассказывается о судьбе Виталия Колоева,убившего в 2004 году авиадиспетчера Петера Нильсена. Последний считался главным виновником авиакатастрофы, в которой погибла семья Калоева. 

Отметим, что Нагиев, которому уже 50 лет, сам часто иронизирует над своим возрастом. 13 октября в Instagram ведущего появился снимок из тату-студии телеведущему на тело наносили новый рисунок. Публикацию Нагиев снабдил комментарием "Дедушка с татуировкой балкона". Таким образом он сделал отсылку к известному фильму "Девушка с татуировкой дракона", и заодно пошутил про свой возраст. 

Автор: Михаил Войцеховский24 октября 2017, 20:11
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