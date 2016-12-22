Арнтгольц родила второго ребенка

Радостное событие случилось в семье популярной актрисы Ольги Арнтгольц. У артистки родился второй ребенок.

Ольга Арнтгольц родила сына накануне, 21 декабря, в одном из лучших родильных домов Москвы. Мальчик появился на свет весом 3500 граммов и ростом 52 сантиметра, компетентно сообщает Life.ru.

О том, что Ольга ждет второго ребенка, стало известно на девятом месяце беременности. У актрисы растет дочь Анна от первого брака, которой в октябре исполнилось три года.

Осведомленные акулы пера утверждали, что 34-летняя Ольга родила от режиссера Дмитрия Петруня, бывшего гражданского супруга звезды "Турецкого гамбита" Ольги Красько.

Однако предполагаемый будущий отец не спешил откровенничать с журналистами. "Напишите так: "Это военная тайна!" По крайней мере, пока…" – интриговал режиссер, когда Арнтгольц еще ждала ребенка.

Последние месяцы беременности Ольга старалась проводить в тишине и покое. Говорят, ей даже пришлось отказаться от нескольких проектов. "Это действительно так. Оле предложили хорошую роль в кино, но интересное положение не позволило сняться, а в октябре она отыграла в спектакле "Стеклянный зверинец" и ушла в декретный отпуск. На ее место ввели Аллу Юганову, очень похожую на Олю по типажу", – рассказала коллега Арнтгольц Анна Вертинская.