"В шаге от смерти": агрессивные змеи напали на звезду "Гончих"

Неприятный инцидент произошел на даче артистки под Санкт-Петербургом.

Звезда "Гончих" чуть не стала жертвой нападения диких агрессивных тварей прямо у себя на даче. Анна Миклош была атакована двумя змеями, которые бросались на нее и шипели.

Звезда обожает проводить время на природе, и встретить в таком безопасном месте как собственная фазенда змей она не ожидала. По словам пиар-менеджера звезды Андрея Карпова, опасные твари чуть не искусали актрису.

Инцидент произошел, когда Анна Миклош полола грядки у себя в огороде. Актриса зашла в теплицу и приступила к работе, как вдруг услышала подозрительное шипение. После этого на нее выскочили две змеи.

"Конечно, она находилась в шаге от смерти, ведь если бы она на нее наступила, то неизвестно, чем бы это все закончилось", – рассказал Карпов.

Уничтожать змей актриса и ее семья не стали. Однако специалистов по ликвидации подобных пресмыкающихся они все-таки вызвали, сообщает Пятый канал.

На кадрах опубликованного в Сети видео змея действительно словно грелась на теплой грядке. Когда к ней приблизились, она агрессивно зашипела и бросилась на камеру. "Ань, пошли отсюда. Она сейчас побежит за нами", – сказал мужчина за кадром.