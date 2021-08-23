Звезда сериалов отказалась от пышной свадьбы из-за предчувствия и оказалась права

Звезда сериалов "Озарк" и "Американцы" Джулия Гарнер в декабре 2019 года вышла замуж за солиста группы Foster the People Марка Фостера. В свежем интервью 27-летняя актриса, рассказала, почему отказалась от пышной свадьбы.
По словам Гарнер, она и ее избранник просто расписались в мэрии города Нью-Йорка. Подвенечный наряд актриса не надевала, ограничившись обычным строгим костюмом. Джулия считает, что поступила "не по-голливудски".
Звезда сериала "Озарк" отметила, что изначально хотела большое торжество. Пышная церемония была запланирована на июнь 2020 года. Между тем в декабре 2019-го актриса резко передумала устраивать свадьбу. Виной всему, как заметила Джулия, странное предчувствие. Гарнер предложила Фостеру ограничиться походом в мэрию. Затем грянул локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции – интуиция не подвела знаменитость. Гарнер оказалась права, отменив церемонию, которой не суждено было состояться.
Марк Фостер и Джулия Гарнер познакомились в 2013-м. В первую встречу актриса и певец друг другу понравились, однако почему-то не обменялись контактами. Спустя время Марк нашел аккаунт Джулии в "Инстаграм". Виртуальный роман со временем превратился в реальный.
"Я всегда знала, что мы сыграем свадьбу", - отмечает звезда сериалов. Пожениться раньше знаменитостям мешала постоянная занятость.
О детях Джулия Гарнер и Марк Фостер пока не задумываются. Супруги сейчас воспитывают собаку – бульдога. Питомец, по словам актрисы, такой вредный, что отбивает желание становиться родителем. Актриса и певец пока наслаждаются жизнью и друг другом.
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