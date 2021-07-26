Развод и трагедия в семье: как сложилась жизнь сыгравшей Лару Назиру в сериале "Клон" актрисы

Артистке Элиане Жиардини уже 68 лет.



Элиане Жиардини известна в России благодаря работе в сериале "Клон". В бразильской теленовелле актриса играла золовку главной героини – Лару Назиру. Персонаж Жиардини обладал невероятной харизмой и неуемной энергией. Назира постоянно плела интриги и грезила об удачном замужестве. У зрителей персонаж Элиане Жиардини вызывал противоречивые чувства – с одной стороны ее не любили за склочность и коварство, с другой – жалели, понимая, что героиня одинока и несчастна.

Актриса Элиане Жиардини родилась в Сан-Паулу 20 октября 1952 года. С ранних лет она грезила о сцене. В школьные годы Элиане оттачивала актерский талант в любительских спектаклях. Получив аттестат, Жиардини поступила в театральный вуз, который окончила с отличием.

В стенах альма-матер Элиане нашла вторую половинку. Звезда сериала "Клон" вышла замуж за однокурсника Пауло Бетти. Артистка родила избраннику двоих дочерей – Джулиану и Мариану. Став мамой, Жиардини приостановила карьеру и сосредоточилась на семье.

Пока Элиане Жиардини растила детей и создавала уют в доме, ее муж двигался по карьерной лестнице. Снявшись в нескольких телевизионных хитах, Пауло Бетти стал настоящей звездой. Позднее, когда 40-летняя Элиане решила вернуться на экраны, известность супруга стала для нее помехой. Режиссеры отказывались воспринимать ее как творческую единицу.

Ради карьеры Элиане Жиардини пришлось пойти на жертвы – актриса развелась с мужем, с которым прожила 20 лет, и сосредоточилась на актерстве. Вскоре знаменитости улыбнулась удача – она получила роль в сериале "Родиться заново". Проект выстрелил, сделав Жиардини очень популярной. На волне успеха актриса снялась в десятке теленовелл, среди которых был и "Клон".

Элиане Жиардини 68 лет, между тем на пенсию она пока не собирается. Артистка и сегодня востребована у режиссеров и продюсеров. 6 июня 2021 года звезда сериала "Клон" стала бабушкой. 41-летняя дочь артистки Мариана родила сына, которого назвали Хоаким.

Напомним, в 2019-м семья звезды сериала "Клон" пережила трагедию. У Элиане Жиардини умер маленький внук Антониу – первый ребенок Марианы. У мальчика, который родился в 2017 году, был диагностирован рак крови. Артистка и ее бывший муж Пауло Бетти сделали все возможное, чтобы спасти малыша. К сожалению, болезнь не пощадила ребенка, который немного не дожил до второго дня рождения.