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Сериалы
Насмотрелись на Самойлову и Перминову: звезда "Ворониных" влезла в позорную историю с известным комиком

Насмотрелись на Самойлову и Перминову: звезда "Ворониных" влезла в позорную историю с известным комиком

Актриса сериала "Воронины" поддержала молодых мам.
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Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова прокомментировала резонансное высказывание музыкального комика Stand Up Ивана Абрамова. Юморист, заявил, что перестанет желать жену, если та не вернется в форму после родов и потеряет привлекательность. Абрамов отметил, что красивых женщин много, поэтому избранница обязана соответствовать его представлениям о сексуальности, иначе он изменит отношение к ней. У Ивана целый список требований, не соблюдая которые супруга рискует его потерять. Комика за его жесткую позицию в Сети заклеймили позором.

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Екатерина Волкова с горечью отметила, что подобной точки зрения придерживаются многие мужчины. Женщины для них – товар, который должен содержаться в надлежащем виде.

Между тем звезда "Ворониных" отметила, что быстро прийти в форму после рождения малыша получается далеко не у каждой – и это совершенно нормально. Многие девушки сегодня берут пример с известных персон, например, с Оксаны Самойловой и Елены Перминовой, которые через неделю после выписки из перинатального центра хватаются подтянутыми формами в соцсетях. Насмотревшись на нереалистичные картинки, молодые мамы изнуряют себя диетами и тренировками, и, когда желаемый результат не приходит быстро, впадают в депрессию.

Екатерина Волкова считает, что в такие моменты прекрасным дамам нужны слова поддержки. Звезда сериала "Воронины" подчеркнула, что все горести и радости, связанные с малышом, мать и отец должны делить поровну. Если в паре есть настоящая любовь, то она преодолеет любые невзгоды.

"Очень надеюсь, что все-таки понимающих мужчин больше", – отметила звезда ситкома.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 8 июня 2021, 18:30 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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