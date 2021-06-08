Насмотрелись на Самойлову и Перминову: звезда "Ворониных" влезла в позорную историю с известным комиком

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова прокомментировала резонансное высказывание музыкального комика Stand Up Ивана Абрамова. Юморист, заявил, что перестанет желать жену, если та не вернется в форму после родов и потеряет привлекательность. Абрамов отметил, что красивых женщин много, поэтому избранница обязана соответствовать его представлениям о сексуальности, иначе он изменит отношение к ней. У Ивана целый список требований, не соблюдая которые супруга рискует его потерять. Комика за его жесткую позицию в Сети заклеймили позором.
Екатерина Волкова с горечью отметила, что подобной точки зрения придерживаются многие мужчины. Женщины для них – товар, который должен содержаться в надлежащем виде.
Между тем звезда "Ворониных" отметила, что быстро прийти в форму после рождения малыша получается далеко не у каждой – и это совершенно нормально. Многие девушки сегодня берут пример с известных персон, например, с Оксаны Самойловой и Елены Перминовой, которые через неделю после выписки из перинатального центра хватаются подтянутыми формами в соцсетях. Насмотревшись на нереалистичные картинки, молодые мамы изнуряют себя диетами и тренировками, и, когда желаемый результат не приходит быстро, впадают в депрессию.
Екатерина Волкова считает, что в такие моменты прекрасным дамам нужны слова поддержки. Звезда сериала "Воронины" подчеркнула, что все горести и радости, связанные с малышом, мать и отец должны делить поровну. Если в паре есть настоящая любовь, то она преодолеет любые невзгоды.
"Очень надеюсь, что все-таки понимающих мужчин больше", – отметила звезда ситкома.
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