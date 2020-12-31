Субъективный взгляд: президент "Кинотавра" назвал лучшие сериалы 2020 года

Продюсер и президент фестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский назвал десять сериалов, которые считает лучшими в 2020 году. В рейтинг эксперта попал отечественный телепроект, что не может не радовать.

Перед тем как огласить список Александр Роднянский подчеркнул, что выражает личное мнение, "субъективный взгляд". Последовательность, в которой указаны картины, по словам главы фестиваля, в данном случае не имеет значения.

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В первую очередь продюсер акцентировал внимание на зарубежный сериал "Корона". Недавно свет увидел четвертый сезон картины. Лента об истории британской королевской семьи наделала много шума на родине монарха. "Высший пилотаж и драматургии, и режиссуры, и актерской игры – все складывается в единый пазл", – написал Роднянский в личном микроблоге. Четвертую часть "Короны" продюсер считает лучшей из вышедших.

В список эксперта попал сериал "Наследники". Он создан в жанре драмы. В 2020-м вышел второй сезон телепроекта. Лента повествует о стареющем миллиардере, который разочаровался в своих отпрысках. Богач не знает, кому из непутевых детей передать дела.

Экранизация романа ирландской писательницы Салли Руни, сериал "Нормальные люди" также оказался в списке Александра Роднянского. "Экранизация расколола аудиторию – одних поразила в самое сердце, другим показалась пустой", – отметил продюсер. Лента рассказывает о школьниках и трогательной первой любви.

Глава "Кинотавра" выделил картину "Ход королевы", которую уже почти месяц очень активно обсуждают в Сети. "Казалось бы, мало кого могла привлечь история о девочке-сироте в 1950-х, оказывающейся выдающейся шахматисткой. Но десятки миллионов зрителей доказали обратное", – рассудил эксперт.

Десятисерийный документальный фильм "Последний танец", по словам Роднянского, – остросюжетное приключение и феноменально рассказанная история. Картина повествует о восхождения "золотой" команды "Чикаго Буллз" к вершине.

Антология Стива МакКуина "Голос перемен", как заметил продюсер, демонстрирует настоящую магию кино. "В нем минимум диалогов, нет полноценных героев, зато все рассказано визуальными средствами – через жесты, взгляды и танцы", – поведал эксперт.

Самым амбициозным проектом российского телевидения Роднянский назвал сериал "Перевал Дятлова". Картина рассказывает о гибели группы туристов в 1959 году. "Получился сериал, внутри которого органично уживаются любопытный жанровый аттракцион и смелое авторское кино", – написал продюсер. Отметим, что в рейтинг лучших сериалов Роднянский также включил "Тед Лассо", "Бар "Эдди", "Новый папа".