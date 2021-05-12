"Стало последней каплей": Никита Панфилов объяснил свой внезапный уход

Звезда сериала "Пес" не жалеет, что оставила МХТ имени Чехова. Никита Панфилов десять лет отдал театру.

В свежем интервью актер рассказал, почему внезапно уволился из труппы МХТ имени Чехова. По словам Панфилова, в театре он перестал развиваться как профессионал, а застой для актера губителен. Никита не хотел довольствоваться второстепенными ролями, а ему только такие и предлагали.

"Последней каплей стало то, что после гибели Марины Голуб у меня слетели три большие роли", – поведал актер.

Никита Панфилов не скрывает, что, оставив театр, тосковал по сцене. Сейчас знаменитость работает в Малом театре как приходящий артист. Скоро знаменитость подпишет с учреждением договор о постоянном сотрудничестве.

Панфилов рассказал также, что мало похож на героев, которых ему приходится играть. В реальности, как утверждает Никита, он скучный семейный мужчина. Знаменитость любит работать в саду. Артист выращивает овощи, фрукты. На участке Панфилов уже посадил 20 деревьев. Работа на земле помогает звезде кино и сериалов забыть о проблемах. Между тем у Панфилова много экстремальных увлечений. Актер летал на параплане, пробовал сноуборд, маунтинбайк. Знаменитость считает, что в нем живет два разных человека.

Сейчас Никита Панфилов работает над седьмой частью сериала "Пес". У знаменитости очень плотный график. Актер сообщил также, что с каждым сезоном создатели ленты дают актерам все больше свободы. Исполнителям главных ролей позволяют вносить правки в сценарий, что делает сюжет все интереснее.