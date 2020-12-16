Панфилов о популярности сериала "Пес": Мне пишут совсем детишки

Никита Панфилов объяснил, почему пользуется бешеной популярностью у противоположного пола. Также знаменитость рассказала о маленьких поклонниках сериала "Пес".

На телеканале НТВ вышла пятая часть ленты о смелом майоре Максиме Максимове и его очаровательной собаке. По словам исполнителя главной роли Никиты Панфилова, проект пользуется популярностью у совсем юной аудитории.

Среди зрителей сериала "Пес" есть трехлетние дети. Это возлагает на авторов картины определенную ответственность. При разработке сценария создатели стараются не скатиться в пошлость. Артисты, в свою очередь, следят за высказывании в кадре.

"Мне очень много писем пишут совсем детишки, и это так мило, так здорово и прекрасно", – признался Никита Панфилов.

К сожалению, ответить всем юным фанатам актер не может. Он очень благодарен им за любовь.

Сериал "Пес" любят представительницы прекрасного пола. Дамы считают Никиту Панфилова секс-символом. Артист уверен, что этим вниманием он обязан своему герою – Максиму Максимову. У персонажа положительный образ – спокойного и брутального мужчины. Именно такие, по мнению Никиты, нравятся барышням.

Панфилов добавил, что, скорее всего, сейчас находится в лучшей своей форме. "Наверное, в жизни каждого мужчины бывает период", - сказала звезда сериала "Пес" в свежем интервью.