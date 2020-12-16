Панфилов о популярности сериала "Пес": Мне пишут совсем детишки

На телеканале НТВ вышла пятая часть ленты о смелом майоре Максиме Максимове и его очаровательной собаке. По словам исполнителя главной роли Никиты Панфилова, проект пользуется популярностью у совсем юной аудитории.
Среди зрителей сериала "Пес" есть трехлетние дети. Это возлагает на авторов картины определенную ответственность. При разработке сценария создатели стараются не скатиться в пошлость. Артисты, в свою очередь, следят за высказывании в кадре.
"Мне очень много писем пишут совсем детишки, и это так мило, так здорово и прекрасно", – признался Никита Панфилов.
К сожалению, ответить всем юным фанатам актер не может. Он очень благодарен им за любовь.
Сериал "Пес" любят представительницы прекрасного пола. Дамы считают Никиту Панфилова секс-символом. Артист уверен, что этим вниманием он обязан своему герою – Максиму Максимову. У персонажа положительный образ – спокойного и брутального мужчины. Именно такие, по мнению Никиты, нравятся барышням.
Панфилов добавил, что, скорее всего, сейчас находится в лучшей своей форме. "Наверное, в жизни каждого мужчины бывает период", - сказала звезда сериала "Пес" в свежем интервью.
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