Никита Панфилов довел инвалида-колясочника до слез

В декабре 2020 года 21-летний инвалид-колясочник Александр Бакланов обратился на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Парень рассказал о заветном желании – встретиться с актером Никитой Панфиловым. Бакланов является большим поклонником сериала "Пес".
Активисты из Подмосковья организовали знакомство Александра с кумиром. Молодой человек и его мама посетили постановку "Физики" в Малом театре. После спектакля Бакланов смог пообщаться с Панфиловым. Появление актера довело парня до слез.
Александр не скрывал своего счастья. Звезду сериала "Пес" он ранее видел только по телевизору. Бакланов лично убедился в том, что Панфилов – хороший человек.
Никита Панфилов, в свою очередь рассказал, что на данный момент приезжает в Москву не чаще раза в месяц. У знаменитости съемки в другом городе. Актер пообещал, что, как только его график станет менее насыщенным, он приедет в гости к Бакланову в Домодедово.
Никита отметил, что такой интерес ему приятен. Артист с радостью пообщался с поклонником. "Он прекрасный человек, я видел его волнение, но все мы люди", – сказала звезда сериала "Пес". Никита Панфилов поблагодарил Александра Бакланова. По словам артиста, молодой человек проделал непростой путь, чтобы приехать к нему не спектакль. Артист и фанат сериала "Пес" сделали несколько совместных снимков.
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