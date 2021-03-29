Никита Панфилов довел инвалида-колясочника до слез

Житель Домодедова Александр Бакланов мечтал встретиться со звездой сериала "Пес" Никитой Панфиловым. Знакомство молодого человека со знаменитостью прошло при поддержке Малого театра.

В декабре 2020 года 21-летний инвалид-колясочник Александр Бакланов обратился на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Парень рассказал о заветном желании – встретиться с актером Никитой Панфиловым. Бакланов является большим поклонником сериала "Пес".

Активисты из Подмосковья организовали знакомство Александра с кумиром. Молодой человек и его мама посетили постановку "Физики" в Малом театре. После спектакля Бакланов смог пообщаться с Панфиловым. Появление актера довело парня до слез.

Александр не скрывал своего счастья. Звезду сериала "Пес" он ранее видел только по телевизору. Бакланов лично убедился в том, что Панфилов – хороший человек.

Никита Панфилов, в свою очередь рассказал, что на данный момент приезжает в Москву не чаще раза в месяц. У знаменитости съемки в другом городе. Актер пообещал, что, как только его график станет менее насыщенным, он приедет в гости к Бакланову в Домодедово.

Никита отметил, что такой интерес ему приятен. Артист с радостью пообщался с поклонником. "Он прекрасный человек, я видел его волнение, но все мы люди", – сказала звезда сериала "Пес". Никита Панфилов поблагодарил Александра Бакланова. По словам артиста, молодой человек проделал непростой путь, чтобы приехать к нему не спектакль. Артист и фанат сериала "Пес" сделали несколько совместных снимков.