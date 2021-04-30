"Праздник больше для друзей": как Никита Панфилов из сериала "Пес" отмечает 42-летие

Беседуя с журналистами, актер признался, что день рождения проведет дома. Никита Панфилов хочет быть рядом с родственниками и близкими друзьями. По словам звезды сериала "Пес", это праздник скорее для его родителей, нежели для него самого.
"Это праздник больше для друзей, нежели для меня, всегда и у матери, и отца", – отметил артист.
Никита отметил, что дружит с некоторыми коллегами по цеху. Панфилов до сих пор поддерживает связь с актерами, с которыми снимался в сериале "Сладкая жизнь". Приятели приедут поздравить знаменитость. Звезда ленты "Пес" отметила, что с самого утра получает звонки и приятные сообщения с пожеланиями.
Знаменитость рассказала, что к выходу готовится новый проект с его участием. Подробности Никита Панфилов пока решил оставить в тайне. Впрочем, актер обещал, что раскроет секрет немного позже. Также Панфилов обрадовал поклонников сериала "Пес". По его словам, скоро на экранах стартует новый сезон ленты о полицейском и его овчарке.
Ранее в интервью Никита Панфилов рассказывал, что у сериала "Пес" очень юная аудитория. Актеру постоянно приходят письма от детей. Артист добавил, что маленькие зрители держат сценаристов "Пса" в тонусе. Авторы текстов, осознавая свою ответственность перед подрастающим поколением, стараются не допускать пошлости. Актеры телепроекта, в свою очередь, высказываются в кадре культурно.
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