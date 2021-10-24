Наблюдала слезы сына Филиппа: открывшая сейф с деньгами Васильева уладила конфликт

Татьяна Васильева рассказала в свежем интервью, что подружилась с экс-невесткой, актрисой Анастасией Бегуновой. Ранее между женщинами был серьезный конфликт. Дело в том, что Бегунова не позволяла Васильевой встречаться с внуками – Григорием и Иваном. Кроме того, молодая женщина увезла мальчишек в Германию, что очень расстраивало Татьяну Григорьевну.
Анастасия требовала у экс-свекрови жилплощадь в столице. У Бегуновой не было собственного угла в Москве, поэтому она надеялась на помощь богатой родственницы бывшего мужа.
Чтобы быть рядом с внуками, Татьяна Васильева уступила. Знаменитость обеспечила Григория и Ивана квадратными метрами. С тех пор, по словам Васильевой, Бегунова сменила гнев на милость. Бывшая невестка навещает артистку, при встрече женщины всегда обнимаются и целуются.
Васильева говорит, что смогла урегулировать спор, потому что "вязалась за ум". Татьяна Григорьевна уже забыла прошлые обиды. "Главное, не держать долго в себе всю дрянь", – рассудила звезда.
Сегодня Васильева не понимает, почему упорствовала и отказывалась покупать жилье внукам. Из-за своей жадности, говорит актриса, она страдала сама и портила нервы детям. Артистка даже вспоминать не хочет, как рыдала сама и наблюдала слезы сына Филиппа.
"А нужно было просто-напросто, блин, открыть сейф", – поделилась Татьяна Георгиевна.
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