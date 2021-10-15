"Невосполнимая потеря": смерть близкого человека подкосила звезду сериала "Спасская"

Карина Андоленко поделилась своей болью. Актриса сообщила, что переосмыслила жизнь после трагедии.



Артистка поведала, что год назад скоропостижно скончался ее близкий друг и коллега Сергей Куницкий. Мужчине было всего 35 лет. Смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

ПО ТЕМЕ Звезда сериала "Спасская" пережила нападение неадекватного поклонника

Кончину товарища звезда сериала "Спасская" назвала невосполнимой утратой. Она призналась, что трагедия ее отрезвила. Карина Андоленко осознала, как быстротечная жизнь и как прекрасно жить.

Знаменитость отметила, что резко повзрослела – лет на десять. По словам актрисы, к ней пришли новые ценности. Теперь она рада простым вещам: возможности дышать, чувствовать, видеть и слышать.

Также Карина Андоленко призналась, что никак не может смириться с некоторыми вещами. В частности, агрессией хейтеров. Злые отзывы недоброжелателей доводят ее до слез. При этом звезда понимает, что не нужно остро реагировать на мнение чужих людей и разбираться в том, что движет злопыхателями.

Напомним, ранее артистка рассказала, что подверглась нападению таинственного незнакомца, страстно желавшего посмотреть на нее в живую. По словам Карины Андоленко, она стала жертвой назойливого поклонника, который выследил ее даже в другом городе.

