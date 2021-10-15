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Сериалы
"Невосполнимая потеря": смерть близкого человека подкосила звезду сериала "Спасская"

"Невосполнимая потеря": смерть близкого человека подкосила звезду сериала "Спасская"

Карина Андоленко поделилась своей болью. Актриса сообщила, что переосмыслила жизнь после трагедии.
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Артистка поведала, что год назад скоропостижно скончался ее близкий друг и коллега Сергей Куницкий. Мужчине было всего 35 лет. Смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

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Кончину товарища звезда сериала "Спасская" назвала невосполнимой утратой. Она призналась, что трагедия ее отрезвила. Карина Андоленко осознала, как быстротечная жизнь и как прекрасно жить.

Знаменитость отметила, что резко повзрослела – лет на десять. По словам актрисы, к ней пришли новые ценности. Теперь она рада простым вещам: возможности дышать, чувствовать, видеть и слышать.

Также Карина Андоленко призналась, что никак не может смириться с некоторыми вещами. В частности, агрессией хейтеров. Злые отзывы недоброжелателей доводят ее до слез. При этом звезда понимает, что не нужно остро реагировать на мнение чужих людей и разбираться в том, что движет злопыхателями.

Напомним, ранее артистка рассказала, что подверглась нападению таинственного незнакомца, страстно желавшего посмотреть на нее в живую. По словам Карины Андоленко, она стала жертвой назойливого поклонника, который выследил ее даже в другом городе.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 октября 2021, 20:21 Источник: "7Дней" ✓ Надежный источник

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