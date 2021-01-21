"Зачем из веры делать шоу?: экспериментирующая в проруби Снаткина получила нагоняй

37-летняя актриса нырнула в прорубь в Крещение. Анну Снаткину раскритиковали и обвинили в фальши.

В православный праздник актриса посетила купель, расположенную в закрытом поселке в Подмосковье. Анна Снаткина набралась смелости и нырнула в ледяную воду. По словам знаменитости, подобное она проделала впервые.

Экстремальный эксперимент Снаткина записала на видео. Ролик, в котором она босиком бежит по снегу, артистка опубликовала в личном микроблоге. "Сердце мое стучало быстро, когда я готовилась. Но! Мне было волшебно!" – поделилась впечатлениями звезда кино и сериалов. Анна не стала скрывать, что очень боялась замерзнуть в воде.

Большинство подписчиков пришли в восторг от кадров купания Снаткиной. Между тем были и те, кто посчитал, что знаменитость эксплуатирует святую тему.

"Зачем на камеру это делать? Ведь спасает вера, а не показуха. Можно хоть сто раз в холодную воду зайти, но душой к Богу не приблизиться. Зачем из Господа и из веры делать шоу? Если хотите, что бы люди последовали вашему примеру, призовите их к Богу, начните читать писание и выкладывайте это", – раскритиковал Анну Снаткину пользователей Сети.

Снаткина проигнорировала обвинения. За актрису заступилась верная армия фанатов.