Тает на глазах: изможденный вид известного актера поверг в шок

48-летний актер расстался с возлюбленной и коллегой по цеху, 32-летней Аной де Армас. Знаменитости были вместе чуть больше года.
Теперь у дома Бена Аффлека круглосуточно дежурят папарацци. Репортерам удалось запечатлеть то, как знаменитость забирает пакет с фастфудом, оставленный курьером у порога. Вид артиста поверг в шок. Аффлек выглядит изможденным. Он сильно похудел, его щеки и глаза впали. Видимо, знаменитость тяжело переживает разрыв с возлюбленной. Сильные эмоции отразились на внешности Бена.
Отметим, что, встретившись с Аной де Армас, Бен Аффлек активно занялся собой. Он увлекся спортом, сел на диету и завязал с выпивкой. Судя по всему, после расставания Аффлек наплевал на правильное питание. Артист не в первый раз заказывает вредную калорийную пищу на дом.
Фанаты знаменитости опасаются, что после расставания с артисткой, Бен уйдет в запой. Ранее артист страдал зависимостью от спиртного.
Тем временем журналистам стало известно, что Аффлек и Армас еще могут вновь сойтись. Инсайдер, близкий к знаменитостям, сообщил, мол, актеры продолжают созваниваться и переписываться. Дескать, чувства между ними еще не остыли.
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