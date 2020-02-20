Зудина в розовом провалилась на красной дорожке

Актриса вышла на красную дорожку в розовом платье со змеиным принтом. Образ звезда сериала "Содержанки" дополнила бело-серой сумочкой под кожу рептилии и черными лодочками на шпильке.
Известный стилист Елена Бестави раскритиковала внешний вид Марины Зудиной. По словам специалиста в области моды, актриса выбрала неудачное платье. Во-первых, розовый оттенок не сочетается с агрессивным змеиным рисунком. Во-вторых, такой принт был актуален в прошлом сезоне, в этом же его нельзя назвать трендовым.
Ошиблась Зудина, подбирая сумочку. Клатч диссонирует с образом. Звезде сериала "Содержанки" подошел бы аксессуар серого цвета с выделкой под питона, сообщает Teleprogramma.pro.
Поклонники от стиля Зудиной, наоборот, остались в восторге. Когда Марина опубликовала короткое видео с красной дорожки в "Инстаграм", ее завалили комплиментами. Судя по всему, подписчики не согласятся с утверждением, что выход артистки в свет – это модный провал.
"Вы сногсшибательна😍💛 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Просто красавица😍😍не могу налюбоваться 😍", "Ослепительная😍", "Марина, Вы идеал женской красоты!", "Марина! Смотришь на Вас и видишь столько жизни!!!!!!! Вдохновляете!" – написали обыватели звезде сериала "Содержанки".
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