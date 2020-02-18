Скромница Зудина показала сочный бюст в новой серии "Содержанок"

В первом сезоне многосерийного фильма вдова Олега Табакова была, может быть, единственной из исполнительниц главных ролей, которая не оголялась в кадре. Марина Зудина говорила, что режиссер проекта Константин Богомолов создал для ее персонажа и без того интересную линию.
Артистка отмечала, что в сериале она "больше по психологической части". Дескать, основной удар взяли на себя более молодые коллеги по цеху.
Видимо, режиссеру второго сезона "Содержанок" Дарье Жук удалось вдохновить 54-летнюю актрису на появление в кадре, как говорится, в чем мать родила. В свежем эпизоде вдова Олега Табакова задействована в постельной сцене с Александром Кузнецовым.
По сюжету ее героиня Людмила Долгачева приезжает в квартиру любовника. У порога она скидывает шубку и набрасывается на молодого протеже. Далее следует пара секунд страстных поцелуев, после влюбленные остаются без одежды. Внимательный зритель может рассмотреть ягодицы мужчины и пышную женскую грудь.
Поклонникам сериала "Содержанки" остается только догадываться, чей сочный бюст промелькнул в кадре. Сложно поверить, что Зудина решила продемонстрировать свои прелести. Не исключено, что за нее это сделала дублерша.
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