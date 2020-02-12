Любовница выложила интимный снимок с Максимом Виторганом

Недавно в Сети появилась информация о разрыве Максима Виторгана с Ниной Нинидзе. Но это оказались всего лишь слухи.

Актриса опубликовала в "Сторис" в своем инстаграм-аккаунте интимный снимок, сделанный в постели. На фото Нино всем телом к своему возлюбленному. Кадр получился очень нежным, от него так и веет любовью и теплом.

Откуда появились слухи о разрыве отношений Виторгана с его избранницей неизвестно. Но явно, все это ложь. Ведь актеры действительно счастливы вместе.

Максим, тем временем, очень трепетно относится к отношениям с Нино и оберегает их. Именно поэтому он не распространяется о своей личной жизни. Хотя поговаривают, что продюсер сделал девушке предложение руки и сердца. Но пока никаких нет доказательств нет.

Сама Нинидзе призналась, что ее публичность ни капли не пугает. Избранница Виторгана с детства крутилась в светских кругах, поэтому давным-давно привыкла к обсуждениям своей персоны. Тем не менее, тему личной жизни она тоже старается обходить стороной.

"Мою личную жизнь сейчас действительно обсуждают многие, но меня не касаются эти разговоры, я же вправе не обсуждать ее сама. И я предпочитаю этого не делать", – высказалась пассия Виторгана.