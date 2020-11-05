"Кривит": Васильев приказал звезде сериалов прикрыть конечности

Звезда программы "Модный приговор" Александр Васильев разобрал образ актрисы Анны Старшенбаум. Историк моды указал на ошибки звезды сериала "Психологини".

Внимательно присмотревшись к актрисе, Александр Васильев пришел к выводу, что та немного похожа на американскую звезду прошлого столетия Дорис Дэй. Также кутюрье нашел у Анны Старшенбаум много общего с вокалисткой Любовью Казарновской.

Васильев перечислил основные достоинства звезды сериала "Психологини". По словам историка моды, у Анны тонкая талия, в целом фигура подтянутая. Тело Старшенбаум изящно, вместе с тем артистка не обделена "округлостями там, где нужно". Также Александр считает, что у актрисы очень миловидное личико.

Стилист назвал девушку модницей. В гардеробе Анны Старшенбаум много вещей бежевого, телесного, розового цветов, а эти оттенки сейчас в тренде. Более того, артистке такие тона очень идут.

Ведущий программы "Модный приговор" отметил, что Старшенбаум необходимо забыть об обтягивающих джинсах-скинни. Дело в том, что этот предмет гардероба подчеркивает дефекты фигуры, возможно, даже те, которых на самом деле нет.

"Анна кривит ногу: посмотрите на ее изогнутый подъем", - сказал Александр Васильев, рассматривая фото актрисы в коротеньком платье.

Также кутюрье категорически запретил звезде сериала "Психологини" носить мини-юбки. Анне Старшенбаум следует прикрывать ноги, считает стилист.