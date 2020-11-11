"Повод заняться": интимное видео вдохновило звезду сериала "Сваты"

Звезда сериала "Сваты" прокомментировала скандал, участником которого стал футболист Артем Дзюба. Даниил Белых считает, что интимный ролик спортсмена может стать мотивационным.

Актер популярного ситкома появился на премьере фильма режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной". Даниил Белых был в отличном расположении духа и с удовольствием общался с журналистами.

Беседуя с репортерами, звезда сериала "Сваты" прокомментировала скандал, который случился с нападающим футбольного клуба "Зенит". По словам Белых, с кадрами пикантного ролика лично он не знаком. Между тем сюжет видеозаписи с Дзюбой ему пересказали "девочки". Актер отметил, что подобные ролики должны вдохновлять на перемены к лучшему.

"Считаю, что это отличный повод заняться своим телом", – высказался актер сериала "Сваты".

Даниил Белых заметил также, что премьера картины "Еще по одной" совпала с днем рождения актера Михаила Ефремова. Звезда "Сватов" обещала опрокинуть рюмку за здоровье коллеги по цеху.

10 ноября Михаилу Олеговичу исполнилось 57 лет. Личный праздник заслуженный артист России встретил в заключении. Ефремов осужден за смертельное ДТП, которое спровоцировал, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Как писали "Дни.ру", ране в Сети появилось видео слишком откровенного содержания. В кадре футболист Артем Дзюба занимается самоудовлетворением и снимает себя на камеру. Ролик стал резонансным. Спортсмена начали высмеивать и травить. Многие знаменитости заступились за нападающего "Зенита".