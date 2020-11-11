"Повод заняться": интимное видео вдохновило звезду сериала "Сваты"

Актер популярного ситкома появился на премьере фильма режиссера Томаса Винтерберга "Еще по одной". Даниил Белых был в отличном расположении духа и с удовольствием общался с журналистами.
Беседуя с репортерами, звезда сериала "Сваты" прокомментировала скандал, который случился с нападающим футбольного клуба "Зенит". По словам Белых, с кадрами пикантного ролика лично он не знаком. Между тем сюжет видеозаписи с Дзюбой ему пересказали "девочки". Актер отметил, что подобные ролики должны вдохновлять на перемены к лучшему.
"Считаю, что это отличный повод заняться своим телом", – высказался актер сериала "Сваты".
Даниил Белых заметил также, что премьера картины "Еще по одной" совпала с днем рождения актера Михаила Ефремова. Звезда "Сватов" обещала опрокинуть рюмку за здоровье коллеги по цеху.
10 ноября Михаилу Олеговичу исполнилось 57 лет. Личный праздник заслуженный артист России встретил в заключении. Ефремов осужден за смертельное ДТП, которое спровоцировал, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Как писали "Дни.ру", ране в Сети появилось видео слишком откровенного содержания. В кадре футболист Артем Дзюба занимается самоудовлетворением и снимает себя на камеру. Ролик стал резонансным. Спортсмена начали высмеивать и травить. Многие знаменитости заступились за нападающего "Зенита".
Популярные темы форума
Сын 12 лет научился анонировать.
Наказываю дочь ремнём.
Таксист
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Вы верите в проклятье?
Какие мужчины
Вы бы разрешили себя покрыть?
Тема шалав и простигосподек
Умер Жванецкий
Как долго надо держать траур?