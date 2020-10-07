"Не было живого места": на звезду "Кухни" и ее мужа напали полчища насекомых

Звезда сериалов "Кухня" и "Отель "Элеон" обожает заграничный отдых. Алена Мордовина и ее супруг попали в экстремальную ситуацию на курорте.

Самый экзотический опыт путешествий у артистки был на Сейшелах. Знаменитость и ее избранник попали на немного "дикий" остров. На курорте отсутствовала мобильная связь и интернет. За стенами отеля, в котором жила Алена Мордовина, царила дикая природа.

Как-то раз звезда "Кухни" и ее супруг вышли на прогулку. Был вечер, начало темнеть, поэтому пара заблудилась. Ко всему прочему супруги были легко одеты и без обуви. Когда солнце окончательно скрылось за горизонт, на Алену и ее возлюбленного набросились полчища насекомых.

"Обычно на таких островах все обрабатывают от комаров, мошек, москитов. А на нашем острове не обрабатывали", – заметила Мордовина, а после добавила, что на их телах от укусов не было живого места.

Это не единственное приключение, в которое попала звезда сериала "Кухня" на Сейшелах. Алена Мордовина и ее друзья играли в мяч в океане. Приятели не заметили, как их далеко унесло в океан. По словам актрисы, в той местности водились акулы, которые представляли огромную опасность. В итоге один из членов компании чуть не утонул. "Я и мой муж помогли ему выплыть, и мы как-то на себе утопающего вынесли", – сообщила звезда ситкомов.

Алена Мордовина поведала, что очень хорошо плавает. В прошлом актриса занималась водным поло.