Почему реальные маньяк и следователь не смотрели сериал Богомолова "Хороший человек"

Мнением о фильме поделился бывший следователь, начинавший дело ангарского маньяка, Николай Китаев. Почетный работник прокуратуры России признался, что пока не нашел времени, чтобы посмотреть ленту Константина Богомолова. Впрочем, экс-дознаватель не исключает, что в будущем познакомится с "Хорошим человеком".
Китаев опасается, что в ленте будет много ляпов и неточностей. Дело в том, что ранее о Михаиле Попкове уже снимали сериал. Лента носит название "Тень за спиной". По словам бывшего следователя, в этой картине не было консультанта-криминалиста, оттого она изобилует огрехами. Николай Китаев предположил, что Богомолов не привлекал к съемкам профессиональных следователей.
Почетный работник прокуратуры России не согласен с мнением о том, что насилие на экране провоцирует насилие в реальности. Китаев, основываясь на многолетнем опыте, пришел к выводу, что человеку с проблемами с психикой не надо смотреть сериал, чтобы начать убивать. Впрочем, 20 лет назад благодаря проверке видеосалонов с "клубничкой" удалось поймать маньяка. Злодей периодически брал ленты с эпизодами жестокости.
Озвучил бывший дознаватель еще одну претензию к лентам о серийных убийцах. Как оказалось, в большинстве случаев, в подобных картинах преступления раскрывают специалисты из столицы, а местные полицейские остаются в тени.
Отметим, что сам маньяк Михаил Попков сериал "Хороший человек", скорее всего, не увидит. Сейчас злодей находится в иркутском СИЗО. В следственный изолятор Попкова перевели из тюрьмы. Дело в том, что Михаил вспомнил об еще одном кровавом эпизоде из прошлого. Напомним, Попкова приговорили к двум пожизненным заключениям.
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