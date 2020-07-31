Фестиваль еды "ВКУСНО!": кулинарный праздник для всей семьи

Фестиваль состоится 8 августа 2020 года в самом большом фудмолле Европы "Депо" Москва. "Депо" – это 11 000 кв. метров, 75 различных концепций, бар с двумя большими залами, 140 продуктовых лавок – и речь пока только об одном здании, а всего их пять. Здесь каждый найдет еду по душе.
Программа фестиваля будет насыщенной. Для начала Вас ждут выступления от известных блогеров:
- блогер Дмитрий Путылин развеет самые известные мифы современных нутрициологов и расскажет что такое “Здоровье” и как на него влияет то, что мы едим;
- Регина Доктор – врач-диетолог, нефролог и известный блогер откроет свои секреты здорового питания в большом городе.
- Продолжит Программу настоящая кулинарная битва. Лучшие шеф-повара Москва и известные фудблогеры встретятся на одной кухне и покажут, как самое простое блюдо превратить в произведение искусства. Темы мастер-классов:
- Мастер-класс по приготовлению пасты с участием шеф-повара Ильи Мищенко и фудблогера Валерии Васеневой;
- Мастер-класс "Летний обед" с участием шеф-повара Ольги Суздалкиной и фудблогера Анесто Шайнидиса;
- Мастер-класс "Правильные десерты" с участием шеф-повара Артема Волчека и фудблогера Кристины Трофимовой.
Также, в течение всего фестиваля, будут проходить дегустации блюд и розыгрыши подарков от партнеров фестиваля.
В рамках фестиваля состоится награждение лауреатов премии "Здоровое питание", ежегодной общественно значимой награды, призванной способствовать привлечению общественного внимания к проблеме здоровья в общем и здорового питания в частности.