Крымскую весну встретят на праздничной Тверской

Для любителей активного, познавательного и творческого отдыха проведут 20 сеансов интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?" и "BrainZona" и 70 мастер-классов: по современной хореографии, скульптурной лепке и чеканке сувенирных "монет". Время проведения праздничных программ: с 10:00 до 20:00. Участие во всех мероприятиях бесплатно.

"Интеллектуальные игры на праздниках на Тверской давно стали доброй традицией. И не удивительно! Проверить свои знания и ответить на занятные вопросы интересно очень многим гостям. Впервые для участия не потребуется предварительная регистрация! Просто приходите и присоединяйтесь к игре! За праздничный день, с 10:00 до 20:00 на Тверской пройдет по 10 сеансов игр "Что? Где? Когда?" и "BrainZona", а также 70 творческих занятий: скульптурно-архитектурные мастер-классы, мастер-классы по созданию сувенирных "монет" с символикой Крыма и по современным танцам", – рассказали в пресс-службе "Московских сезонов".

Сеансы игр "Что? Где? Когда?" и "BrainZona" будут проходить одновременно на двух подиумах пешеходной Тверской. Блеснуть эрудицией смогут взрослые гости фестиваля и дети от 12 лет.

Желающих сразиться в "Что? Где? Когда?" будут ждать на подиуме у дома 15 по Тверской улице. Одновременно участвовать в игре смогут четыре команды (по шесть человек в каждой). Гостям предстоит ответить на двенадцать вопросов, которые выберут с помощью волчка со стрелкой. А озвучат задания ведущие – звезды интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?": трёхкратный обладатель Хрустальной совы Дмитрий Авдеенко и обладатель Хрустальной совы Владимир Антохин. По истечении минуты, отведенной на обсуждения, каждая команда должна будет записать свой ответ на специальном бланке и передать его ведущему. За каждый правильный ответ командам присуждается одно очко. Победит тот, кто ответит на наибольшее количество вопросов!

С новинкой в мире интеллектуальных игр, динамичным квизом "BrainZona" можно будет познакомиться на подиуме, установленном на улице Охотный ряд, возле дома 1к2с2. Игра проходит в три раунда. В первом туре игроки блеснут общими познаниями: им предстоит ответить на десять вопросов из различных областей – наука, география, история России, спорт, развлечения. В этом туре нужно будет выбрать один из четырёх вариантов ответа! Во втором туре участников также ждет десять вопросов: на этот раз необходимо будет блеснуть киноэрудицией – узнать фильм по кадру из него. В третьем туре, состоящем из семи вопросов, участникам предложат вопросы на логику и обсуждение! Команда, набравшая большее количество очков, станет победителем игры. На игру можно прийти целой командой (6 человек) или же самостоятельно: вам обязательно подберут команду и найдут место за одним из семи столов.

Всего же за праздничный день поучаствовать в интеллектуальных состязаниях "Что? Где? Когда?" и "BrainZona" смогут 110 команд.

Не заскучают на празднике и любители танцев!

Сразу на трех подиумах пешеходной Тверской (возле домов 12с1, 6с2, и 4) будут проходить танцевальные мастер-классы. Посетителей научат самым современным и модным направлениям хореографии!

В качестве преподавателей выступят звезды проекта "Танцы на ТНТ":

– Александр Перцев – финалист 5 сезона шоу, педагог танцевального центра PROТАНЦЫ (основные стили – vogue и experimental);

– Юлия Гаффарова – солистка и хореограф шоу-балета Веры Брежневой,

исполняет танцы в стилях hip-hop и сontemporary;

– Валерия Бабаян – полуфиналистка 5 сезона шоу, танцует в стиле Dancehall с элементами акробатики;

– Мария Худорожкова – финалистка 5 сезона шоу, танцует в стиле сontemporary.

Желающих поупражняться в скульптурной лепке приглашаем на мастер-классы, что пройдут на подиуме, расположенном по адресу Тверская улица 5/6. Под руководством профессиональных скульпторов, в числе которых – лауреат московских, всероссийских и международных конкурсов и выставок Михаил Баскаков, посетители создадут миниатюрные копии известных памятников Крыма, символизирующих полуостров. В занятиях могут принять участие взрослые и дети от 3 лет.

А на подиуме у дома 9 на Тверской улице можно будет собственноручно отчеканить сувенирные "монеты" с символикой Крыма! Уникальный сувенир гости заберут с собой, на память о празднике!