Suzuki анонсировала специальные цены на диагностику автомобилей

В рамках сервисного предложения все владельцы Suzuki смогут проверить свой автомобиль и подготовиться к весенне-летнему сезону. "Весенняя проверка 2020" включает диагностику тормозной системы, рулевого управления, внутреннего и внешнего освещения, состояния шин, электронных систем, состояния фильтров и уровня рабочих жидкостей.
При прохождении диагностики у официальных дилеров все клиенты, зарегистрированные в Личном кабинете Suzuki и предъявившие купон, получат средство по уходу за пластиком в подарок.
По итогам проверки каждый клиент получит подробную информацию о состоянии автомобиля и профессиональные рекомендации по необходимому техническому обслуживанию.
Акция "Весенняя проверка 2020" продлится до 31 мая 2020 года.