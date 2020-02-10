Большой Весенний Концерт Петра Налича пройдет в Vegas City Hall

Джентльмен отечественной сцены Петр Налич, специально для женщин, готовит свою весеннюю программу с оркестром в одном из лучших концертных залов столицы. У артиста много сюрпризов для ценителей живой музыки: новые композиции с альбома "Отражения в лужах", канонические хиты "Паровоз", "Сердце поэта", "Fire" и "Баба Люба".
Петр Налич – российский певец и композитор. Первый клип Налича на песню "Гитар" вошел в топ-20 самых просматриваемых российских клипов на YouTube. С 2007 года артист начал концертную деятельность, основав группу "Музыкальный коллектив Петра Налича". В 2010 году он представлял Россию на конкурсе "Евровидение" с песней "Lost and Forgotten".
На счету Налича 10 студийных альбомов в различных жанрах: начиная от рока и фолка, заканчивая композициями, записанными при участии симфонического оркестра и хора.