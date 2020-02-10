Выдающийся пианист Люка Дебарг даст единственный концерт в Москве

10 марта в Светлановском зале Московского Дома музыки состоится долгожданный концерт виртуозного пианиста Люки Дебарга в сопровождении "Кремераты Балтики". Лауреат XV конкурса им. Чайковского, Люка мгновенно завоевал любовь московской публики. Его концерты отличаются особой эмоциональностью и темпераментностью, а совместное выступление с камерным оркестром "Кремерата Балтика" обещает быть исключительным событием в жизни музыкальной Москвы. В программе концерта – произведения Шопена, Пендерецкого, Вайнберга и других композиторов.

Камерный оркестр "Кремерата Балтика", основанный в 1997 году знаменитым скрипачом и дирижером Гидоном Кремером, был задуман как долгосрочный образовательный проект. Однако очень скоро коллектив, состоявший из 23 талантливых музыкантов из Латвии, Литвы и Эстонии, стал профессиональным ансамблем мирового уровня и завоевал безупречную международную репутацию выступлениями на ведущих концертных площадках мира. К сегодняшнему дню "Кремерата Балтика" выступила более чем в 50 странах, 600 городах, дала более 1000 концертов в Азии, Австралии, США, Латинской Америке, России и в Европе. Коллектив записал свыше 20 CD, а в 2002 завоевал две престижные премии – Grammy и ECHO. Оркестр поддерживается правительствами Латвии, Литвы и Эстонии. Концертные программы "Кремераты Балтики" отличаются особой изобретательностью и оригинальностью. Большое внимание коллектив уделяет музыке современных авторов, таких как Арво Пярт, Гия Канчели, Петерис Васкс, Леонид Десятников и Александр Раскатов.

Французский пианист Люка Дебарг присоединился к Гидону Кремеру и "Кремерате Балтике" в 2017 году, в 2018 Люка уже принимал участие в гастролях по Китаю и Японии. В 2015 году он стал открытием Международного конкурса имени Чайковского и с тех пор продолжает покорять сердца слушателей. Сразу после конкурса музыкант получил приглашения в лучшие залы мира. Пианист, нарушающий все правила и не признающий общепринятые нормы, за несколько лет стал одним из самых востребованных музыкантов во всем мире. Он выступал с ведущими симфоническими оркестрами под управлением таких дирижеров, как Владимир Спиваков, Владимир Юровский, Валерий Гергиев, Михаил Плетнев, Ютака Садо, Владимир Федосеев, Туган Сохиев и многие другие. В апреле 2016 года пианист окончил Ecole Normale с отличием и Премией имени Альфреда Корто, присуждаемой единогласным решением жюри. Помимо академического репертуара, Люка исполняет джаз, а также сам сочиняет музыку. Фирма Sony Classical выпустила уже 3 CD Дебарга, а в 2017 Люка получил международную премию в области звукозаписи ECHO Klassik. В числе ангажементов 2019-2020 гг. – концерты в Лондоне, Берлине, Париже, Лозанне, Кельне и других городах, а также гастроли по Японии.