В Москве пройдет Первый бизнес-форум для подростков и родителей

Сообщество более 5 000 подростков и родителей объединятся для раскрытия потенциала подростка, определения пути в образовании, приемственности в бизнесе, реализации возможностей в будущей профессии и предпринимательстве. Уже сейчас участниками сообщества являются известные предприниматели и топ-менеджеры, для которых будущее их детей представляет большую ценность.
Программа построена в современном формате, подходящем как для подростков, так и для их родителей. Местом проведения выбран инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ, где создана идеальная атмосфера для обучения и развития.
В программе психологические тесты и профориентационные рекомендации, выступления о специфике взаимодействия с поколением Z, интерактивные игры по построению бизнеса и предпринимательства, развитию преемственности в бизнесе, выступления блогеров, мастер-классы в сфере: IT, блогерства, спорта, робототехники, нанотехнологии, дизайна, мультипликации, кино и TV. Вечерняя программа, подготовленная партнером мероприятия – Академией Игоря Крутого, с участием известных музыкальных исполнителей, не оставит равнодушными никого из участников.
Особый акцент организаторы сделали на программу для подростков и тему нетворкинга, который поможет подросткам найти друзей, научиться заводить полезные знакомства и выступать публично без страха.
Специальные гости и спикеры:
Андрей Шаронов – президент московской школы управления Сколково. входит в состав советов директоров: ООО "Управляющая компания "Нефтетранссервис", член совета директоров ПАО "Совкомфлот", ПАО "Фосагро", АО "Медицина".
Тахир Базаров – доктор психологических наук. профессор МГУ им. М.В. Ломоносова. Научный руководитель Московской школы практической психологии.
Мария Киселева – синхронистка, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, телеведущая.
Максим Карпов – CEO & founder NLF-group. основатель предпринимательского сообщества Cколково, победитель конкурса "Лидеры России-2018".
Михаил Хомич – заместитель председателя правительства Удмуртии. Предприниматель, победитель конкурса "Лидеры России-2018", основатель Стартап-академии Сколково, директор бизнес-инкубатора МГУ, преподаватель, автор и ведущий передач "КоммерсантъФМ"
И еще более 30 спикеров и лидеров мнений.
Организаторы форума — бизнес-сообщество выпускников СКОЛКОВО, при поддержке: "Малый бизнес Москвы" и "Бизнес-консалтинг группа 21 век".
Идейные вдохновители и генеральные продюсеры форума "Береzка": Гули Базарова директор Московской школы практической психологии, президент Женской Ассоциации СКОЛКОВО и Анна Резниченко президент сообщества выпускников Московской школы управления СКОЛКОВО, основатель и директор агентства языковых переводов ANS-LINGUA и платформы Belingua
"Техноград" – это инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Здесь представлены инновационные образовательные программы по самым востребованным и актуальным профессиям.