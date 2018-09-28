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Пресс-релизы

В Москве открылась выставка литографий Марка Шагала "Любовники"

Экспозиция в Altmans Gallery. Фото: Пресс-служба
В московском филиале израильской галереи Altmans Gallery состоялось торжественное открытие выставки литографий Марка Шагала – российского и французского художника белорусско-еврейского происхождения. Выставка посвящена любви, верности и романтике. 
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"Все можно изменить в жизни и в искусстве, и все изменится, когда мы избавимся от стыда, произнося слово "любовь". В нем настоящее искусство! Вот всё мое мастерство и вся моя религия", – говорил художник о своем творчестве. Неслучайно, что главной темой предстоящей выставки выбрана любовь, а вместе с ней романтика, нежность и верность, которыми так пронизаны работы Марка Шагала.   

Название выставки перекликается с основной серией картин художника "Любовники" 1914-1917 годов, раскрывающей суть великого чувства в различных цветовых гаммах. Именно они – "Любовники" Марка Шагала – стали источником вдохновения для выставки в международной галерее первых имен Altmans Gallery.  

Марк Шагал Любовники с красным солнцем. Фото: Пресс-служба

Вернисаж открыли владелец Altmans Gallery Егор Альтман, а также представитель компании генерального спонсора а101 – руководитель управления маркетинговыми коммуникациями Ксения Громцева.  

"Работы Шагала сложно встретить в России… В этот раз нам удалось привести не только литографии, но и керамику. Сейчас у нас есть уникальная возможность посмотреть на то, как Шагал видел любовь, причем посмотреть глазами художника", – отметил Егор Альтман. 

Егор Альтман дарит литографию Марка Шагала гостю Сергею Скипетрову. Фото: Пресс-служба

Экспозиция состоит из 35 эстампов Марка Шагала и керамики, относящихся к 50-60 годов XX века. Сюрпризом для гостей вернисажа стала возможность получить в подарок оригинальную литографию Марка Шагала "Пророк Даниил со львами" (1965 год). По задумке организаторов, в начала вечера у гостей Altmans Gallery собирали визитные карточки. После приветственной речи, Егор Альтман сообщил присутствующим, что подарит литографию гостью, чью визитку достанет из вазы.  

По итогам вечера подарок достался Сергею Скипетрову. "Не ожидал, но очень приятно. Большое спасибо! Я впервые в Altmans Gallery и с удовольствием приду еще", – сказал победитель, немного смутившись.

Желтое солнце. Фото: Пресс-служба

В основе концепции оформления экспозиции "Любовники" – интерьеры мастерской художника. Винтажная мебель первой половины XX века, светильники с абажурами, архивная фотография семьи Марка и Иды Шагал с дочерью Идой раскрывают атмосферу домашней жизни художника, неотделимой от его творчества. Уютная, интимная атмосфера места, в котором работал художник, помогает раскрыть его понимание темы любви и нежности, которой посвящена выставка.

Шут. Фото: Пресс-служба

Главным же декором выставки служит цитата художника из автобиографии "Моя жизнь", размещенная, по задумке архитектора, в зоне основной экспозиции. Оформление выставки подготовила архитектор, основатель Бюро P.S.Culture Юлия Наполова. 

Выставка проходит при поддержке генерального спонсора – Группы компаний "А101", одного из крупнейших девелоперов жилой недвижимости в столице. Информационными партнерами выступили: Коммерсант FM, Аргументы и Факты, Time Out, Grazia, Ваш досуг, Домашний Очаг, L'Officiel Voyage, The World, Утро. Ru, Дни.Ру, Teleprogramma.pro. 

Выставка "Любовники" в Altmans Gallery Moscow пройдет с 27 сентября по 5 ноября по адресу: Новинский бульвар дом 31, ТДЦ "Новинский". Часы работы: с 12.00 до 22.00. Стоимость входного билета – 300 рублей.

О галерее 

Международная галерея Altmans Gallery была основана супругами Егором и Кристиной Альтман в ноябре 2015 года. Сегодня представительства Altmans Gallery действуют в Тель-Авиве и Москве. Галерея специализируется на эстампах известных художников – Харменса ван Рейна Рембрандта, Марка Шагала, Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Энди Уорхола, Сони Делоне, Такаши Мураками, Фернана Леже, Эгона Шиле, Василия Кандинского, Юрия Норштейна, Хоана Миро и других великих мастеров в ценовом диапазоне от 1 000 до 210 000 долларов США. 

Телеведущая Виктория Гилварг и совладелица галереи Кристина Альтман. Фото: Пресс-служба

За время работы галерея реализовала несколько крупных выставочных проектов. Осенью 2016 года в Altmans Gallery проходила юбилейная выставка Юрия Норштейна, приуроченная к 75-летию художника. За время проведения ее посетило более 9000 человек.

Весной 2017 года в галерее прошла выставка Сальвадора Дали "Алиса в Стране чудес", приуроченная к 185-летию со дня рождения Льюиса Кэрролла. Осенью 2017 года прошла выставка Пабло Пикассо "Страсть. Кровь. Вино. Женщина".  Весной 2018 года в галерее состоялась выставка "Отправная точка" Хоана Миро, приуроченная к 125-летию со дня рождения легендарного каталонского художника.

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