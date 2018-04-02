"Калинов Мост" отметит юбилей праздничными концертами

"Оружие" является ядром "Калинова Моста", его центростремительной силой, соединяющей боевые манифесты 80-х ("Честное слово", "Сибирский марш", "Ранним утром") с мессианским "Ледяным Походом" 2000-х. Это цикл, где представлены универсальные ценности русского космоса, где сливаются и чувство Правды атеистического советского человека, и дохристианское родноверие, и традиционное православие. Кто поставит крест на могилы нам? "Инок да шаман"...

Не случайно, именно в период работы над этим альбомом и его презентации актуализировались все смыслы и подтексты названия группы – вся его мифологичность, метафизичность и духовная наполненность.

"Это битва с самим собой, это момент перехода из одного состояния в другое, из разного в постоянное, из постоянного в разное, процесс умирания, процесс возрождения, возникновения, воскресения, процесс озарения, вспышки. Первая драка, первая любовь, первая исповедь. Любое превращение энергии и есть Калинов мост. Это очень древний символ, присутствующий во многих религиозных учениях..."

Именно таким – архетипическим, универсально-символическим, сурово-прекрасным эпосом стал альбом "Оружие". Воины, уходящие в бессмертие. "Прежним не вернуться к белым берегам". Воплощённое мужество, стойкость, верность, честь, передаваемые из поколения в поколение. "И поднимали небо взглядом боевым еще безусые юнцы".

Но дело, конечно, не только в войне и воинах. Тут и лирика, и поиск исторических корней для возрождения России: "Где прилетали птицы белые клевать из рук обугленных зерно...", "Птицей белой лететь – победить смерть незваную...".

Вспомним, как 20 лет назад трактовал название альбома лидер группы: "Оружие – это многомерное понятие. Слово складывается из "орать", что на старославянском означает "пахать", и "жиче" – "жизнь". То есть "оружие" – это самоутверждение живородящих принципов."

На концерте, посвященном двадцатилетию одного из лучших альбомов в истории русского рока, можно будет не только услышать давно или никогда не исполнявшиеся ранее вживую вещи из альбома, но и задуматься о самом главном, вспомнить самого себя двадцатилетней давности, встретить таких же ищущих людей, с огнем в груди, посмотреть друг другу в глаза и вновь обрести "орлиный взгляд".

6 апреля – Москва, ИЗВЕСТИЯ ХОЛЛ, начало в 20.00, 12+

7 апреля – Санкт-Петербург, КОСМОНАВТ, начало в 20.00, 12+