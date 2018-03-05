Школьникам показали будущее

В мероприятии приняли участие: и. о. руководителя Администрации Одинцовского муниципального района Татьяна Одинцова, начальник Управления образования Одинцовского муниципального района Ольга Ляпистова, глава Мособлгаза Дмитрий Голубков. Основная цель профориентационного проекта, реализуемого Мособлгазом, - предоставить детям и родителям полную информацию о востребованных рабочих профессиях, познакомить с новыми специальностями в газовой сфере. А также рассказать о возможностях АО "Мособлгаз" как потенциального работодателя сегодняшних выпускников, который нуждается в квалифицированных кадрах.
"Мы давно системно занимаемся вопросом подготовки кадров, как действующих, так и потенциальных. И мы не просто назвали наше мероприятие "Мособлгаз – приглашение в будущее!". Жизнь меняется, и требования к специалистам тоже меняются. Сейчас мы имеем большую потребность в рабочих специальностях. При этом работник должен обладать различными навыками и в смежных со своей специализацией областях, в сфере информационных технологий, уметь общаться с клиентами. Мы, свою очередь, готовы предоставить для такого работника все условия для дальнейшего профессионального роста", - рассказал Дмитрий Голубков.
В ходе мероприятия школьники и родители смогли задать свои вопросы приглашенным психологам-профориентаторам, авторам методик осознанного профориентационного выбора, сотрудникам и студентам-целевикам Мособлгаза, представителям учебных заведений: ГБПОУ МО "Одинцовский техникум"; Наро-фоминский техникум; "Колледж архитектуры и строительства № 7"; Московский областной профессиональный колледж инновационных технологий (Щелково).
Кроме того, для детей была развернута работа тематических локаций, в числе которых: игра-практика "Кадровый резерв"; мастер-класс "Как создать свое лучшее портфолио"; тренинг "Soft skills – топ 5" (блиц-знакомство с эффективными способами запоминания, работы с большим количеством информации); "Новый взгляд на экскаватор", "Профессия – сварщик".
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