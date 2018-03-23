В Москве выберут самых талантливых модельеров

Международный "Московский Конкурс Молодых Модельеров" приглашает посетить Финал VII MKMM, который состоится 29 марта 2018 года в театре Луны Сергея Проханова.



По традиции финал МКММ проходит в формате классических фэшн-показов и театрализованных постановок на заданную тему. В этот вечер молодые модельеры покажут свои лучшие коллекции, а также продемонстрируют свои навыки и фантазию в исполнении двух образов на тему года. В 2018 году тема "Матриархат" выбрана не случайно. Финалист МКММ VI получил работу в Театре Луны и уже создал коллекцию для спектакля "Матриархат". Над созданием зрелищной постановки работают главный художник театра Константин Розанов, а также художник по костюмам Светлана Михаленко, выпускница Международного института модного дизайна и маркетинга Polimoda во Флоренции и победительница конкурса МКММ "Московского международного конкурса молодых модельеров".

"Матри-Архат" – это размышления автора и постановщика Сергея Проханова о возможном будущем, в котором женская эмансипация достигнет своего пика, и человечество окажется на пороге войны между полами.

Коллекция Светланы Михаленко торжественно откроет вторую номинацию МКММ "Матриархат" где моделями выступят сами актеры: ведущая актриса театра Людмила Светлова, актеры театра и кино Олег Марусев, Михаил Бабичев, Александр Бобров и Олег Чудницов и другие.

Жюри и вип гости МКММ VII: Ольга Косец "Фонд Развития Индустрии Моды", Юлия Матрешка – фэшН блоггер MilanFashionWeek, Оля Ефимова – стилист МУЗ-ТВ и телеканала Ю, Ирина Каримова – FashionEducation, Александр Белов – модный критик, Светлана Синявская – журнал "Living Italy", Ксения Островская – Ostrov.TV, Сергей Проханов, Дмитрий Белосохов , Лия Гуреева, Анна Комкина, Ольга Кабо, Анна Калашникова, Милена Дейнега и другие.

29 марта 2018 года

18.00 – сбор гостей

19.00 – номинация "МатриАрхат"

20.00 – номинация "Лучшая Коллекция"

22.00 – награждение финалистов МКММ VII