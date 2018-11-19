Гала-концерт звезд Петербургского балета: "С любовью к Петипа"
Танец, будь то "классика или современность" – одно из самых эмоциональных и прекрасных выражений духовного мира человека. Именно этим качеством прославился на весь мир русский балет, ставший эталоном для мирового балетного искусства.
"Балет – серьезное искусство, в котором должны главенствовать пластика и красота..." – М. Петипа.
Петипа – это целая эпоха русского балета. Перечень балетов, поставленных Мариусом Петипа на русской сцене, очень велик – их более семидесяти, а оригинальных постановок – сорок шесть, не считая танцев для опер и дивертисментов. Каждое творение Петипа наполнено глубоким смыслом.
Гала-концерт "С любовью к Петипа" представляет собой уникальную возможность ознакомиться с хореографией выдающегося мастера в прекрасном исполнении солистов и артистов балета, получивших мировую известность. Представленная программа покажет особое положение Российского и русского балета с классической хореографической школой, повлиявшего на мировое искусство и до сих пор утверждающего самые высокие культурные и гуманитарные ценности.
В программе гала-концерта сцены из балетов "Баядерка", "Лебединое Озеро", "Дон Кихот", "Корсар", "Раймонда" исполнят: заслуженная артистка России Ирина Перрен, дипломант международного конкурса Марат Шемиунов, заслуженные артисты России Маргарита Рудина и Алексей Насадович, лауреат международного конкурса Влад Шумаков, лауреат международных конкурсов Оксана Бондарева, лауреат международного конкурса Эрнест Латыпов, заслуженная артистка России Екатерина Борченко и лауреат международного конкурса Петр Борченко, Олеся Гапиенко.
Режиссер-постановщик – заслуженный артист России, Андрей Яковлев
Концерт пройдет на сцене Конгресс-Центра им. Г.В. Плеханова – это новейший зрительный зал на 1100 мест, предназначенный для театральных представлений и развлекательных мероприятий. По аналогу с лучшими мировыми площадками он оборудован, профессиональным концертным светозвуковым и кино– оборудованием, а также удобными анатомическими креслами. Зал, построенный в форме современного амфитеатра, отличается великолепной акустикой и ступенеобразно возвышающимися рядами сидений, что наилучшим образом сказывается на восприятии сценического действия зрителем.
Конгресс-Центр расположен в 5 минутах ходьбы от станции метро "Серпуховская".
Начало в 19.00
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