Ресторан MODUS устраивает праздничный бал в честь Дня рождения
Чарующее пламя камина, игра цветных бликов витражей, свечение хрустальных люстр и звон хрустальных бокалов, элегантные наряды, изысканные кушанья, танцующие пузырьки шампанского и вовлекающий гостей в игру феерический иммерсивный театр – этот бал станет незабываемым.
MODUS Restaurant — особенное место на светской карте Москвы. Утонченно сочетая в себе стиль и комфорт, традиции и инновации, он остается на пике столичной моды с 2006 года.
В распоряжении гостей ресторана – трехэтажный классический особняк, расположенный в уютном переулке, возле Плющихи. В истории Москвы это место значит многое: здесь провел детские годы Лев Николаевич Толстой; в доме профессора Армфельда на Плющихе любили бывать Николай Васильевич Гоголь, историк и публицист Михаил Петрович Погодин; здесь, в храме Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке венчались Антон Павлович Чехов и Ольга Леонардовна Книппер – и сегодня церковные купола отражаются в витражных окнах особняка, словно незримый мостик, соединяя московское прошлое и настоящее.
23 ноября гостеприимные залы ресторана превратятся в театральные подмостки. Здесь разыграется иммерсивное шоу от театра Salamandra и Performance show Fashion Dolls.
Гости вечера вольны быть не просто зрителями спектакля – разрешите вовлечь себя в волшебный мир иллюзий и перевоплощений!
Особым событием Birthday Night Ball станет концерт звездной пары российской эстрады – Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Ведущий вечера – Дмитрий Оленин (Русское Радио).
И какой же бал без шампанского? Мы всегда выбираем для своих гостей всё самое лучшее! В этот вечер в бокалах будет искриться превосходный Ruinart, подчеркивая утонченные нюансы вкуса авторских блюд, которые приготовит для вас команда поваров-виртуозов под руководством бренд-шефа Андрея Колодяжного.
Dress code: black tie
Сбор гостей: 21:00
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