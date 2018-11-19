Театре имени Наталии Сац представляет взрослый репертуар

Жизнь Театра имени Наталии Сац — это более пятидесяти спектаклей, рассчитанных на зрителей всех возрастов. Классические балеты, раритетные оперы эпохи Ренессанса и Барокко, восстановленные совместно с фондом "Русские сезоны ХХI века" легендарные постановки дягилевских "Русских сезонов", шедевры мировой оперы на Большой сцене и инструментальные вечера на Малой.

С театром сотрудничают такие звезды современного музыкального театра, как Николай Цискаридзе, Андрис Лиепа, Дмитрий Бертман, Эндрю Лоуренс-Кинг. Театр ездит на гастроли по России и по миру (только за последние годы были Париж, Лондон, Дублин, Венеция, Таллин, Дубай, Канны…), принимает участие в российских и международных фестивалях и становится номинантом и лауреатом самых престижных в театральном мире наград: российских национальных премий "Золотая Маска" и "Арлекин", а так же международной премии International Opera Awards (оперного аналога "Оскара") за свою просветительскую деятельность.

Одно из важных направлений деятельности театра сегодня – взрослый, вечерний репертуар, жемчужиной которого является "Мадам Баттерфлай" Дж. Пуччини. Этот спектакль Георгий Исаакян восстановил к 50-летию театра, посвятив его памяти Наталии Сац, которая говорила: "До боли люблю увертюру Пуччини! Она с первых же нот начинает звучать горем, трагедией нашей пятнадцатилетней девочки – бабочки Чо-Чо. Еще не рассказав нам все по порядку, Пуччини страстно, взволнованно говорит своей музыкой о печальном исходе этой первой, трепетно верной любви!". Легендарная Наталия Сац поставила этот спектакль в канун открытия нового здания на проспекте Вернадского, 5, и сегодня "Чо-Чо-Сан" – один из талисманов театра, спектакль, который хранит традиции и стал мостиком между прошлым, настоящим и будущим.

Так же эта постановка входит в цикл спектаклей, принадлежащих в Театре имени Наталии Сац к вечернему, взрослому репертуару, афиша которого включает в себя оперы "Кармен" и "Иоланта" П.И. Чайковского, "Лисичка. Любовь" Л. Яначека, как и весь барочный репертуар театра, и возобновления легендарных хореографических шедевров дягилевских "Русских сезонов" начала ХХ века. Это спектакли, на которые стоит прийти вдвоем, оставив детей с нянями или бабушками.

22 ноября, 19:00

Опера "Мадам Баттерфлай"

Большой зал

Категория 12+