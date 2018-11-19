В Москве объявлены победители Международной премии Business Traveller
Более 300 номинантов боролись за победу в 38 номинациях в пяти категориях: "Авиакомпания", "Аэропорт", "Отель", "Направление. Выбор бизнес-путешественника" и "Арсенал путешественника". В этом году лауреатов объявили и в двух специальных номинациях – "Лучшая ливрея самолета" и "Лучший travel-блог".
В одной из самых ожидаемых категорий "Выбор бизнес-путешественника" наград в различных номинациях удостоились Москва, Барселона, Сеул, Дубай и Астана.
В рамках премии Business Traveller Russia and CIS Awards вручили и специальную награду – от болельщиков и Международной федерации футбола (FIFA) за безопасность и высокий уровень организации Чемпионата мира по футболу. Ее получил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.
Победителями премии Business Traveller Russia and CIS Awards – 2018 стали:
Направление. Выбор бизнес-путешественника
- Лучший город делового и событийного туризма в мире – Москва
- Лучший город делового и событийного туризма России и стран СНГ – Астана
- Лучший город делового и событийного туризма Европы – Барселона
- Лучший город делового и событийного туризма Азии – Сеул
- Лучший город делового и событийного туризма Ближнего Востока – Дубай
Авиакомпании
- Лучшая авиакомпания России и СНГ – "Аэрофлот"
- Лучшая региональная авиакомпания России и СНГ – S7 Airlines
- Лучшая авиакомпания Европы – Turkish Airlines
- Лучшая авиакомпания Азии – Singapore Airlines
- Лучшая авиакомпания Ближнего Востока – Emirates
- Лучший бизнес-класс на дальнемагистральных рейсах – Korean Air
- Лучший бизнес-класс на среднемагистральных рейсах – Air Astana
- Лучший эконом-класс на дальнемагистральных рейсах – "Аэрофлот"
- Лучший эконом-класс на среднемагистральных рейсах – Utair
- Лучшая программа лояльности авиакомпании – S7 Airlines
- Лучшая ливрея самолета – Brussels Airlines
Аэропорты
- Лучший аэропорт мира – Singapore Changi Airport
- Лучший аэропорт России и СНГ – Международный аэропорт Шереметьево
- Лучший региональный аэропорт России – Международный аэропорт Сочи
- Лучший бизнес-зал России и СНГ – Бизнес-зал "Рублев" Международного аэропорта Шереметьево
Отели
- Лучшая международная сеть отелей в мире – Hilton
- Лучшая сеть отелей в России и СНГ – AZIMUT Hotels
- Лучший бизнес-отель в мире – Radisson Royal Hotel, Moscow
- Лучший бизнес-отель стран СНГ и Ближнего зарубежья – Radisson Blu Iveria Hotel, Tbilisi
- Лучший бизнес-отель Центрального федерального округа – Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park
- Лучший бизнес-отель Северо-Западного федерального округа – Crystal House Suite Hotel &SPA
- Лучший бизнес-отель Южного федерального округа – Radisson Blu Paradise Resort & Spa, Sochi
- Лучший бизнес-отель Дальневосточного федерального округа – AZIMUT Отель Полярная Звезда Якутск
- Лучший бизнес-отель Уральского федерального округа – Radisson Blu Челябинск
- Лучший бизнес-отель Приволжского федерального округа – Hilton Garden Inn Ufa Riverside
- Лучший бизнес-отель Северо-Кавказского федерального округа – Отель Грозный Сити
- Лучший бизнес-отель Сибирского федерального округа – Domina Novosibirsk
- Лучший отель при аэропорте в России – Crowne Plaza St.Petersburg Airport
- Лучшая программа лояльности отельной сети – Hilton Honors
Арсенал путешественника
- Лучшее место для проведения переговоров в формате делового обеда – Флотилия "Рэдиссон Ройал"
- Лучший сервис проката автомобилей – Avis
- Лучший коворкинг-центр России и стран СНГ – CEO Rooms Comcity
- Лучший travel-блог – Orange Traveler
В отличие от многих других премий в области туризма, победителей на Business Traveller Awards определяют не члены жюри или экспертная комиссия, а непосредственно те, кто пользуются туристическими услугами: часто путешествующие бизнесмены, выпускники ведущих международных и российских бизнес-школ, менеджмент крупных банков, компаний, индивидуальные путешественники. Независимый исследовательский концерн GfK Group провел аудит голосования, подтвердив открытость и беспристрастность результатов.
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