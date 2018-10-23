В Kalina Bar закрыли “Художественный мост”

20 октября в Kalina Bar состоялось торжественное закрытие первой выставки "Художественный мост", которая стала началом большого будущего арт-проекта. В рамках финального вечера произошло слияние творчества талантливых художников из различных мест России, детей и людей из шоу-бизнеса, киноиндустрии, политики, спорта, бизнеса и медицины.



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