В Kalina Bar закрыли “Художественный мост”
Артисты и заслуженные деятели культуры посетили выставку, чтобы насладиться творчеством художников, таких как Олег Танцюра, Юлия Широкова, Екатерина Савельева, Елена Романова, Владимира Якобчук, Андрей Фомин и других талантливых мастеров. Среди звездных гостей были замечены: Екатерина Архарова, Эвелина Бледанс, Владимир Левкин, Михаил Богдасаров, Анна Невская, Лика Стар, Мария Шумакова, Наталья Лесниковская, Ирина Темичева, Виктор Бондарюк, Виктория Лукина, Радда Новикова, Дмитрий Волохов, Юрий Бузиашвили и другие.
“Цель выставки – показать многообразие идей современных мастеров, дать возможность раскрыть художникам свои творческие замыслы и вовлечь гостей в тонкий мир искусства” – рассказывает организатор мероприятия “НКО Академия Творчества и Инноваций”, учредителем которой является Константин Каркозов, а так же стратегический директор Марина Овчинникова уверены, что такие мероприятия помогут поднять искусство на новый уровень, средства с продаж картин поступят в помощь детям из детских домой.
Яркими выступлениями художников поддержали певицы Юлия Плаксина, Юлия Беретта и Юлия Лебеда, так же мы слышали стихи серебряного века от трио "Поэтрия". Живой звук и прекрасная поэзия помогали гостям погрузиться в атмосферу творческой выставки.
В планах команды НКО "Академии Творчества и Инноваций"– построить "Художественный мост" и в другие страны, ознакомив широкие массы с русским художеством нашего времени, заниматься благотворительностью и подключить международное детское сообщество.
Итоги будут подведены в конце октября
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