Оливер Стоун выступит на Synergy Global Forum в Москве

В ноябре 2017 года в Москву приедет Оливер Стоун – американский режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар", создатель более 25 фильмов, многие из которых признаны культовыми. В числе его самых режиссерских работ – "Взвод" (1986), "Уолл-Стрит" (1987), "Джон Ф. Кеннеди: выстрелы в Далласе" (1991), "Сноуден" (2016).

Именно Стоун – автор сценария кинофильма "Лицо со шрамом", а также еще более 20 картин. Последняя его работа – многосерийный фильм "Путин" – масштабное интервью с российским президентом, взорвавшее экраны по всему миру.

Стоун едет в российскую столицу, чтобы выступить на Synergy Global Forum – ежегодном событии, которое проводится в Москве уже в третий раз. Ключевая аудитория форума – предприниматели и топ-менеджеры, представители российского бизнес-сообщества.

Организатор форума, Университет "Синергия", попросил Стоуна раскрыть в своем выступлении три главных темы: почему он решил сделать интервью с Владимиром Путиным, каковы его впечатления от общения с российским президентом, а также каково его мнение о перспективах развития отношений России и США.