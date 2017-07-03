Оливер Стоун выступит на Synergy Global Forum в Москве
Именно Стоун – автор сценария кинофильма "Лицо со шрамом", а также еще более 20 картин. Последняя его работа – многосерийный фильм "Путин" – масштабное интервью с российским президентом, взорвавшее экраны по всему миру.
Стоун едет в российскую столицу, чтобы выступить на Synergy Global Forum – ежегодном событии, которое проводится в Москве уже в третий раз. Ключевая аудитория форума – предприниматели и топ-менеджеры, представители российского бизнес-сообщества.
Организатор форума, Университет "Синергия", попросил Стоуна раскрыть в своем выступлении три главных темы: почему он решил сделать интервью с Владимиром Путиным, каковы его впечатления от общения с российским президентом, а также каково его мнение о перспективах развития отношений России и США.
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