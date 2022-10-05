В Самаре более 30 человек эвакуировали из-за пожара

В Самаре загорелась крыша трехэтажного дома. Оттуда эвакуировали 35 человек, передает "Царьград".
По данным телеканала "360", огонь распространился на 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировали меньше, чем за час. Информации о пострадавших нет.
В Самаре загорелась крыша трехэтажного дома. Оттуда эвакуировали 35 человек, передает "Царьград".
По данным телеканала "360", огонь распространился на 20 квадратных метров. Возгорание ликвидировали меньше, чем за час. Информации о пострадавших нет.
Юморист явно не скучает
Давно нет с нами
Настоящая крепость
Разошлись дорожки